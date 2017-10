Morgen-briefing: Bitcoin-kursen runder 6.000 dollar / Dansk Adidas-topchef har digitalisering øverst på dagsordenen / HK vil bruge millioner på finde de nye digitale job

Bitcoin-kursen runder 6.000 dollar. Dansk Adidas-topchef har digitalisering øverst på dagsordenen. HK vil bruge millioner på at blive digital frontløber. Lille dansk software-selskab får millioner. Amerikanske myndigheder advarer: Stort hackerangreb i gang. Japanere sagsøger Apple for brug af iPhone X ‘animoji’.

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne mandag morgen v/ morgen-briefing-bestyrer Dan Jensen.Prisen for en bitcoin er buldret i vejret med ekstrem fart i de seneste måneder, og kursen rundede fredag for første gang kurs 6.000.Hos bitcoin-platformen Bitstamp toppede prisen fredag på 6.071,07 dollar. Det svarer til 38.239 kroner.Bitcoin blev handlet til under 1.000 dollar i december 2016, og for syv år siden - i 2010 - kunne man købe en bitcoin for blot 20 øre. Havde man dengang investeret 1.000 kroner i den nye valuta, ville man i dag have en formue på knap 192 millioner kroner.Topchefen for Adidas, danskeren Kasper Rørsted, har sat digitaliseringen af koncernen allerøverst på sin dagsorden, skriver Business. Eksempelvis er der et fast punkt på møde-dagsordenen hver gang han mødes med den øverste direktion til de faste møder hver tredje uge: Hvor står Adidas digitalt?“Vores grundindstilling må være, at vi skal være der, hvor forbrugeren er. Og hvis det er online, så skal vi være der. Ellers er der andre, som er der – i stedet for os,” siger han til avisen.Fagforbundet HK vil bruge 24 millioner kroner på et såkaldt fremtids-laboratorium, som skal gøre fagbevægelsen til ‘digital frontløber,’ skriver Ugebrevet A4. Blandt andet skal der findes svar på, hvad de faggrupper, som i dag står overfor at blive erstattet af robotter, skal leve af i fremtiden - eksempelvis ekspedienter og kontorassistenter. Målet er ifølge HK-formand Kim Simonsen at ‘opfinde nye HK-job.’“Når verden forandrer sig, må fagbevægelsen også gøre det. Digitalisering, deleøkonomi og robotter udfordrer både vores fag, vores job og måden vi er fagforeninger på. I stedet for bare at sætte sig ned og være bekymret må vi spørge, hvordan vi finder på nye job, hvilke ydelser vi skal tilbyde medlemmerne og diskutere, hvad det er for en fagforening, vi skal være i fremtiden,” siger Kim Simonsen til bladet.Han siger, at fagforeningerne er nødt til at arbejde mere proaktivt, hvis de skal bevare medlemmer og indflydelse i fremtiden.Det lille danske softwareselskab Pento har fået fire millioner kroner fra en investorgruppe med PreSeed Innovation i spidsen, skriver Børsen. Pento beskæftiger otte medarbejdere, hvoraf de fem sidder i Danmark, og står bag en løsning til lønadministration.Selskabet blev etableret i fjor og har ifølge avisen for tiden 300 kunder.“Forskellen på os og de traditionelle lønsystemer er, at vi ikke blot har bygget et udregningssystem. Det er et produkt, der også hjælper med at automatisere alle de manuelle opgaver. Vi vil optimere hele lønprocessen, helt fra starten når bogholderen skal indhente den her information, som eksempelvis, hvor mange feriedage, en medarbejder har haft, hvor meget der skal udbetales i kilometerpenge og så videre," lyder det fra medstifter Jonas Bøgh Larsen i Børsen.De amerikanske myndigheder udsendte fredag en meget sjælden advarsel, hvori de gør opmærksom på, at der siden i hvert fald maj har pågået et stort hackerangreb mod en række vigtigt, amerikanske mål.Advarslen kommer fra Department of Homeland Security - som bedst kan betegnes om det amerikanske sikkerhedsministerium - samt FBI.Ifølge dem sigter hackerangrebet efter blandt andet atom-, forsynings-, og vandanlæg samt lufthavne, produktionsvirksomheder og lignende.Hackerne forsøger her at kompromittere systemerne via inficerede mails og lignende.Det japanske softwarefirma Emonster kk trækker Apple i retten for krænkelse af det japanske selskabs intellektuelle rettigheder.Emonster kk hævder nemlig at have copyright på ordet ‘animoji,’ som Apple anvender i forbindelse med den nye iPhone X.Ifølge Emonster kk er der tale om et ‘skoleeksempel’ på bevidst overtrædelse af et andet selskabs varemærker.Det japanske selskab lancerede i 2014 en app med animationer med navnet Animoji, som også kan downloades i Apples egen App Store. Dengang blev navnet også registreret som tilhørende Emonster kk.Japanerne forlanger både erstatning samt at Apple stopper med at anvende navnet, indtil retten når frem til en afgørelse.