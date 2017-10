Magtfuld organisation kræver klar besked: Hvor mange jobs bliver udslettet af kunstig intelligens?

Det er nødvendigt at få undersøgt, hvor mange jobs der vil forsvinde i takt med at kunstig intelligens buldrer frem.

Annonce:



Annonce:

En række af de helt store arbejdsgivere i Storbritannien opfordrer nu til, at der bliver oprettet en særlig kommission, der kan undersøge effekten af kunstig intelligens på jobmarkedet.Det er den britiske industri-organisation CBI, der kommer med opfordringen til premierminister Theresa May, efter at en undersøgelse for nylig har vist, at kunstig intelligens kan erstatte en ud af fem stillinger i Storbritannien.Det skriver The Guardian Det er hensigten, at kommissionen også skal se på, hvordan man vil kunne øge produktiviteten og skabe økonomisk vækst, så der er ikke tale om, at arbejdsgiverne 'frygter' kunstig intelligens.Alligevel mener CBI, at det er nødvendigt med mere viden om dette vigtige spørgsmål.Der er nemlig en ulmende nervøsitet i mange faggrupper, der har udsigt til, at maskinerne vil overtage en del af deres jobfunktioner i de kommende år.For nylig konkluderede en undersøgelse fra Gartner, at kunstig intelligens ganske rigtigt vil udslette flere millioner jobs i de kommende år, men analysefirmaet vurderer samtidig, at endnu flere jobs vil blive skabt:“Kunstig intelligens vil frem mod 2019 eliminere flere jobs, end der skabes, men Gartner vurderer, at antallet af jobs, der skabes på grund af kunstig intelligens, i 2020 er nok til at opveje underskuddet,” lød det fra Gartner.Også McKinsey har udgivet en rapport om, hvor mange arbejdsopgaver, der står til at blive overtaget af maskinerne og kunstig intelligens."Mens få erhverv kan automatiseres fuldstændig, så vil 60 procent af alle erhverv have mindst 30 procents aktiviteter, der teknisk set kan automatiseres," lød det fra McKinsey i rapporten.