Google klar med “Instant Apps” som det næste store skridt mod en fremtid med cloud-apps

I denne uge udsender Google en ny funktion, som gør det muligt at prøve en app, før du bruger dyrebar plads på din smartphone.

Et eksempel fra Google på video-tjenesten Vimeos Instant App.

I fremtiden bliver det ikke nødvendigt at hente en app, før du skal afvikle den.Google fremviste tilbage i maj sin plan om såkaldte “Instant apps,” apps der i løbet af få sekunder kan afvikles via Googles cloud, uden først at blive downloadet ned på din telefon, og ved dette års Playtime-event, fortalte Google om, hvordan Instant Apps skal fungere.Fra denne uge vil Google integrere Instant Apps i sin app-butik, Google Play Store, som en ny “prøv”-knap på udvalgte apps.Med knappen vil du kunne prøve ikke bare en demo-version af appen, men den fulde app uden begrænsninger. Appen bliver afviklet fra Googles cloud, og kun en meget lille del bliver hentet ned på din telefon.En “demo”-funktion er dog kun begyndelsen.Googles egen vision er, at alle apps en dag vil være tilgængelige som “Instant Apps” eller som apps, der kan downloades, så brugeren selv kan bestemme, om man vil hente den ned eller ej.Hvis du ligesom journalisten her rejser meget, har du garanteret også en mappe på din telefon med diverse flyselskab-apps, apps til Arlanda- eller Heathrow Express eller en parkerings-app til berlinske parkeringspladser.Apps som kun bruges i sjældne tilfælde, og som nemt kunne erstattes af Instant Apps, som du først ser igen næste gang, du rejser til den pågældende position.Instant apps skal give brugervenligheden som en app, men tilgængeligheden som en hjemmeside og med mulighed for at hente appen ned, hvis man benytter den ofte.Video-tjenesten Vimeo fungerer også som Instant App, så du via en URL oplever en app-lignende brugerflade, hvor du kan se og søge efter videoer, som var det en app.Fra torsdag begynder Google at udrulle den nye funktion, og det betyder i første omgang, at du vil kunne prøve et spil som hearthstone, inden du begynder at hente 4 GB data ned på din telefon.