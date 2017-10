NNIT indgår forlig i voldgiftsag med regionerne efter flere års uenighed om omstridt medicin-system

NNIT har efter flere års problemer indgået forlig med regionernes datterselskab Amgros om leveringen af it-systemet Apoto.

NNIT er nødt til at sænke forventningerne til hele årets resultat som følge af et forlig, som selskabet i sidste uge indgik med regionernes it-selskab Amgros i den langvarige sag om levering af it-systemet Apoto, der skulle erstatte det mere end 15 år gamle it-system Apovision.Apoto-systemet skulle anvendes til at centralisere sygehusenes medicin-indlkøb.Partnerne indgik en fire-årig aftale om levering af systemet helt tilbage i sommeren 2011. Det kan du læse mere om i denne artikel. Det nye system skulle ersatte 10 decentrale systemer og give 1.500 brugere en ‘ensartet og moderne it-løsning,’ som det hed dengang.Apoto var baseret på SAP og skulle integreres med sygehusenes EPJ-systemer.Der var dengang lagt op til, at aftalen med Amgros, der står for regionerns medicin-indkøb, skulle åbne døren for yderligere offentlige ordrer for NNIT.Men Amgros var ikke tilfreds med leverancen og indledte en sag mod NNIT i 2014, hvor NNIT blev opsagt som leverandør.Amgros mente dengang, at leverancen var præget af forsinkelser og mangler og røg ud i et større slagsmål med NNIT, der ellers som selskab altid har været interesseret i rolig fremfærd i forhold til kunderne.“Parterne er uenige om, hvorvidt systemet er defekt eller ej, hvem der er ansvarlig for forsinkelserne og dermed også om retfærdiggørelsen af opsigelsen,” skrev NNIT i årsrapporten for 2016 om voldgiftssagen.Parterne indledte derfor en voldgiftssag - dengang NNIT’s første af slagsen.Det er denne sag, der nu er nået til en afgørelse.I en udsendt meddelelse skriver NNIT, at selskabet vil ‘foretage en engangs-tilbageførsel af omsætning på 33 millioner kroner, hvilket påvirker resultat af primær drift negativt med 33 millioner kroner.”Det er noget mindre end NNIT’s oprindelige forventninger til sagen.I årsregnskabet for 2016 vurderede NNIT nemlig, at voldgiftssagen ville ‘enten reducere eller øge driftsresultatet i niveauet minus 87 millioner kroner til 55 millioner kroner.’Dengang gjorde NNIT desuden opmærksom på, at voldgiften tidligst ville kunne nå til en afgørelse i begyndelsen af 2018.NNIT og Amgros har ikke nogen kommentarer til forliget, da har aftalt ikke at sige noget.Sagen er blot endnu én i rækken af komplicerede tvister mellem it-leverandører til det offentlige og de offentlige kunder. Ikke mindst en række store tvister med KMD i centrum har vakt en del opsigt i de senere år og kostet KMD dyrt - både økonomisk og på omdømme-siden.Netop offentligheden om sagerne har placeret direktør Eva Berneke i et dilemma.