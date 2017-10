“

Du står midt i den langsomste omstilling, som du fremover kommer til at opleve. Fra nu af, kan jeg garantere, kommer det kun til at gå hurtigere.



Det er en udvikling, som det kan være svært at holde trit med. Men det er virkeligt bekymrende, at alt fra medierne og Hollywood er en slags zombieapokalypse-film. Se bare når Amazon lancerer en selvbetjeningsbutik i Seattle, så handler avisernes overskrifter udelukkende om, at nu forsvinder alle jobs i detailhandlen.



Det farlige er, at når folk ikke har noget at holde fast i eller tro på, så kigger de bagud. De kigger på fortiden efter løsninger. Og jeg tror på at Brexit og Trump repræsenterer en længsel efter fortiden.



Derfor er det vigtigt at fortælle en anden historie om fremtidens muligheder.



Men det sværeste ved at tænke over fremtiden er problemerne som er lige foran os.



Et eksempel er, at der i San Franciscos centrum er rigtigt mange hjemløse på gaderne. Så kan vi tillade at tænke over fremtiden, når vi har problemer lige foran os?



Men jeg tror på, at hvis ikke vi bruger tiden på at tale og overveje andre modeller, så kommer vi aldrig nogen steder.





”

Rob Nail

CEO & Associate Founder, Singularity University