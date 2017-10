Gigabit-hastigheder på vej på LTE-nettet: Nu kommer den første smartphone med mulighed for svimlende 1,2 Gbps

LTE-nettet vil over de kommende år begynde at kunne levere gigabit-hastigheder. Nu kommer den første smartphone, der understøtter en hastighed på hele 1,2 Gbps.

Huawei Mate 10 Pro understøtter helt på til 1,2 Gbps på LTE-nettet.

Der er udsigt til gigabit-hastigheder på LTE-netværk verden over i løbet af de kommende år.Det er ikke mindst standarden LTE Advanced Pro, der gør det muligt. Med LTE-Advanced Pro vil man potentielt kunne opnå download-hastigheder fra 450 Mbit/s og op til 1,2 Gbit/s.Desværre er der lige den afgørende hurdle, at det forudsætter, at brugerens enhed - som ofte er en smartphone - rent faktisk også understøtter så høje hastigheder.Nu har kinesiske Huawei netop lanceret den første smartphone i verden, Mate 10 Pro, der understøtter LTE kategori 18 - det er den standard, der betyder, at smartphonen kan levere 1,2 Gbps.Med andre ord fjerner LTE kategori 18 den begrænsning, som telefonen ellers vil have i forhold til den hastighed, netværket kan levere med LTE Advanced Pro.Analysefirmaet IHS Markit skriver i en analyse , at Huawei tager teknologi-føringen med Mate 10 Pro.“Mate 10 Pro ligger foran konkurrenterne, inklusiv den traditionelle leder inden for LTE chipset performance, Qualcomm, ved at være den første smartphone, der annonceres med et kategori 18 LTE modem,” lyder det blandt andet.“Hverken Qualcomm, Samsung eller Apple har tilsvarende kategori 18 modems klar til brug i smartphones på nuværende tidspunkt, selvom de alle ligesom Huawei investerer i chipset-funktioner.”Man kan argumentere for, at det er noget overkill med en smartphone, der kan klare 1,2 Gbps, på nuværende tidspunkt.Omvendt er LTE godt på vej mod gigabit-verdenen med den nuværende teknologiudvikling, så der er ingen tvivl om, at forbrugere og virksomheder i stigende grad skal være opmærksomme på, hvilken LTE-kategori der understøttes i en ny smartphone.Hos Danmarks største teleselskab, TDC, kan man i dag forvente en hastighed på mellem 17 og 71 Mbps i download og 5 og 43 Mbps i upload ved udendørs brug af LTE-nettet.TDC har dog også i byområder haft hastighedstests med over 250 Mbps download på de nyeste udgaver af LTE.