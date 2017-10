Midt i al ulykken: Toshiba får gigantisk skatteregning - venter underskud i milliard-klassen

Toshiba er presset helt i knæ. Efter at være presset til at sælge sin chipforretning, har selskabet nu modtaget en solid skatteregning, som vender et ventet milliard-overskud til et stort millard-underskud.

Annonce:



Annonce:

Japanske Toshiba er på hælene, og pengene vælter ud ad pengetanken.Selskabet er netop blevet tvunget til at sælge dets chipforretning, og i kølvandet på salget står Toshiba nu med en meget stor skatteregning, som nærmest trækker bunden væk under det.Selskabet meddeler nemlig, at det forventer et gigantisk underskud på 110 milliarder yen - godt seks milliarder kroner - i indeværende regnskabsår, som afsluttes med udgangen af marts 2018.Det er kun en måned sidensiden, at Toshiba efter en noget broget affære endelig fik solgt sit chipselskab til Bain Capital.Selskabet splittede sig imidlertid op i foråret som en forberedelse til salget.Ifølge Toshiba bliver den store skatteregning udløst på grund af beskatning af dets aktiver og forpligtelser af hele virksomheden på tidspunktet for opsplitningen.Toshiba forventede før skatteregningen et overskud på 230 milliarder yen - cirka 13 milliarder kroner.Det store japanske selskab er under tidspres, efter salget af chipforretningen trak ud månedsvis. Toshiba skal nemlig godkendes af de japanske konkurrencemyndigheder inden regnskabsårets udgang i en rutineundersøgelse, som ikke desto mindre kan tage op til et halvt år.Desuden er Toshibas tilstedeværelse på Tokyos fondsbørs under pres efter sidste års underskud. Selskabet bliver tvangsafnoteret, hvis det har negativ aktiekapital to år i træk. Det vil Toshiba for alt i verden undgå.