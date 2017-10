Kaspersky vil aflevere kildekode til gennemsyn efter spionage-anklager: ”Vi har intet at skjule”

Amerikanske myndigheder mistænker sikkerhedsfirmaet Kaspersky Lab for at hjælpe russiske hackere med at spionere på USA. Nu vil det skandaleombruste sikkerhedsfirma lade eksterne eksperter gennemgå sin kildekode.

Det russiske sikkerhedsfirma Kaspersky Lab er i strid modvind i USA, efter at virksomheden for nylig blev forbudt hos amerikanske myndigheder.USA mener, at russiske statshackere bruger Kasperskys software til blandt andet at stjæle hemmeligheder fra NSA, men CEO, Eugene Kaspersky, giver ikke så let op.Han vil nu lade eksterne eksperter gennemgå al virksomhedens kildekode for at få renset sit (og sin virksomheds) navn.”Vi har ikke noget at skjule. Og på denne måde kan vi komme mistilliden til livs og fortsætte med at beskytte folk i alle lande,” siger Kaspersky til Reuters Kaspersky går ikke i detaljer med, hvem der specifikt skal stå for gennemgangen af virksomhedens kildekode, men ifølge Reuters er der både tale om offentlige myndigheder og uafhængige it-eksperter.Kasperskys beslutning om at aflevere sin kildekode til gennemsyn kommer efter en turbulent periode, hvor unavngivne efterretningskilder i USA har påstået, at det russiske sikkerhedsfirma uden tvivl samarbejder med russiske hackere.Alle offentlige myndigheder i USA har af samme årsag fået forbud mod at bruge Kaspersky-produkter, men Kaspersky har konsekvent benægtet alt.I Tyskland stoler man derimod fortsat på Kaspersky, og det tyske cyber-politi BSI har meldt ud, at man ikke har set nogen beviser for slet spil hos den russiske sikkerhedsgigant.Gennemgangen af Kasperskys kildekode skal angiveligt finde sted i første kvartal af 2018.