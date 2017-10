Morgen-briefing: Cambio Healthcare vinder kæmpe-ordre i Skotland / Venture-millioner til aarhusianske Upodi / Parken vil satse på e-sport / Kommer Apple Pay til Danmark i dag?

Cambio Healthcare vinder kæmpe-ordre i Skotland. Venture-millioner til aarhusianske Upodi. Parken vil satse på e-sport. Kommer Apple Pay til Danmark i dag? Carlsberg støvsuges for unge digitale talenter. Cisco byder 12 milliarder kroner for BroadSoft.

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne tirsdag morgen v/ morgen-briefing-bestyrer Dan Jensen.Cambio Healthcare skal fra årsskiftet levere EPJ-systemet til de skotske sygehuse, som betjener 5,8 millioner skotter. Med den nye ordre vil Cambios EPJ-system køre i England, Irland, Færøerne, Grønland, Sverige, Skotland samt herhjemme, hvor systemet kører i Region Syddanmark.Her er ordren imidlertid i udbud for tiden efter et noget usædvanligt forløb, hvor Region Syddanmark sendte ordren i udbud blot et år efter, at det nuværende system, Cambio Cosmic, var blevet sat i fuld drift. Dette skyldtes blandt andet, at det tog 11 år at udrulle systemet helt.Cambio er i samarbejde med Accenture og Royal Philips blandt de tre prækvalificerede til den nye ordre. De øvrige prækvalificerede er CGI/Cerner samt Systematic/Capgemini Sogeti.“Vi vil naturligvis gøre alt hvad vi kan for at vinde det udbud også. Men nu glæder vi os foreløbigt over, at have fået en aftale på plads i Skotland. For jo flere steder vi kommer i gang med med at implementere den nyeste version, jo stærkere står vi,” lyder det fra Cambio-direktør Steffen Lerche.Det lille aarhusianske software-selskab Upodi - der står bag en løsning til abonnements-styring - får tilført mellem fire og otte millioner kroner fra Seed Capital og Pre-Seed Innovation.Selskabet meddeler, at pengene skal anvendes til at ‘ansætte flere ressourcer til vækst i Danmark.’Seed Capital står bag en lang række investeringer i danske startups - blandt andre Endomondo, Trustpilot, Fullrate, Mofibo og Libratone.Ifølge partner Niels Vejrup går trenden for tiden mod abonnementsbaserede løsninger som den, Upodi står bag.“Vi ser en stigende tendens til at flere og flere tech-virksomheder bygger på en abonnements-baseret forretningsmodel. Vi tror på, at vi kun har set toppen af isbjerget, og derfor var vi interesseret i at investere i Upodi,” lyder det fra Niels Vejrup.Det aarhusianske selskab fik i sommer tidligere topchef for e-conomic og Bluegarden, Mogens Elsberg, som bestyrelsesformand.Københavnske Parken Sport & Entertainment vil satse endnu mere på e-sport i fremtiden, skriver Børsen. “Ambitionen er klart, at vi skal vokse og have flere hold ind. Det her er den hurtigst voksende underholdningsindustri i verden, og den skal vi have vores fair share af. Vi har både råd og overskud til at gøre de strategisk rigtige ting. Det er et forretningsområde, som vi forventer ganske meget af,” siger administrerende direktør, Bo Rygaard, til avisen.Der har været en del spekulationer om, hvornår Apple Pay bliver lanceret i Danmark. Et godt bud er i dag, hvor noget tyder på, at der vil blive åbner for muligheden for at kunne betale med Apple-løsningen i eksempelvis Elgiganten og 7-Eleven.Dem spurgte Computerworld om rygterne i sidste uge, men ingen havde ‘nogen kommentar’ og de ville heller ikke ‘be- eller afkræfte’ rygterne.Svenske Macpro.se har tidligere peget på, at Apple Pay vil blive lanceret i dag. Selskabet har da også lanceret en dansksproget hjemmeside om løsningen, som du finder her. Apple vælger som regel at lancere Apple Pay i partnerskab med en række store detailkæder. Det er sket både i USA og andre steder.Carlsberg har brug for et digitalt temposkifte, mener koncernchef Cees ‘t Hart til Business. Han vil nu samle selskabets digitale talenter i et ‘superteam,’ som skal fungere sammen med Carlsbergs øverste ledelse.Blandt ideerne er muligheden for at kunne bestille øl i en bar via en app, så man slipper for at skulle mase sig op i baren og så og vifte efter bartenderen.Cisco vil købe det amerikanske softwarefirma BroadSoft for 1,9 milliarder dollar - knap 12 milliarder kroner.BroadSoft leverer software til telekommunikations-industrien og satte sig selv til salg i sommer.Med opkøbet sigter Cisco efter at få bedre fat i markedet for software til unified communication til store tele-firmaer verden over.BroadSoft er børsnoteret, og Cisco har budt 55 dollar per aktie, hvilket er to procent over kursen ved tilbuddet afgivelse.