På trods af voldsomt kurshop står Nationalbanken fast: "Bitcoins er ikke penge"

Foto: Danmarks Nationalbank

På trods af en eksplosiv kursudvikling, der frister mange til at springe med på Bitcoin-vognen, så må man ikke forveksle bitcoins med penge. Det fastslår Danmarks Nationalbank.

e kinesiske og sydkoreanske myndigheder forbød ICO-investeringer. Begrundelsen var, at det er en oplagt metode til hvidvask af penge, fordi de digitale valutaer er anonyme og stort set uregulerede.





Mens kursen tordner opad på kryptovalutaen Bitcoin, maner Nationalbanken til ro og understreger at, "Bitcoins ikke er penge".Det skriver Børsen Dermed stemmer Danmarks Nationalbank i med resten af den etablerede finansbranche, der alle er slået ind på en meget skeptisk kurs overfor kryptovalutaen."Bitcoins har ikke en egentlig brugsværdi i modsæting til ædelmetaller som guld og sølv og minder således mest om glasperler," fremgår det fra Nationalbanken.Nationalbankens udtalelse peger dermed ligesom store dele af finansbranchen i retning af, at kursstigningen på kryptovalutaen er drevet af spekulation. Flere andre internationale storbanker som UniCredit, JP Morgan mf. har ligeledes udtalt sig kritisk om bitcoins og kritiseret kryptovalutaen for ikke at have et såkaldt "underliggende aktiv".Kursen er da den seneste tid også banket i vejret. For få dage siden rundede kursen 6000 dollar, hvilket er tilnærmelsesvis en fordobling siden midten af september, hvor kursen tog et voldsomt dyk efter d