Blev kåret til Årets CIO i Danmark - men sagde så op: Nu er Morten Gade Christensen tilbage i ny it-topstilling

Billeder: Kim Stensdal.

Morten Gade Christensen, der blev kåret til Årets CIO i 2016, har fået en ny it-topstilling, efter at han selv valgte at sige op hos Energinet.dk.

Morten Gade Christensen



2013–2017: CIO, Energinet.dk

2009–2013: CIO, LM Wind Power

2009–2009: Service Manager, Cadbury

2007–2009: CIO, VELFAC

2003–2007: IT Group Manager, Danisco

2001–2003: System Developer, Seelen



Kilde: Bankdata.

Morten Gade Christensen, der vandt titlen som Årets CIO i Danmark i 2016 for sit arbejde hos Energinet.dk, har fået en ny it-topstilling.Han skal fra 1. december være ny direktør for Privat og Erhverv i Bankdata. Det oplyser både Morten Gade Christensen og Bankdata til Computerworld.Morten Gade Christensen bliver ansvarlig for cirka 300 medarbejdere i det nye job hos Bankdata, der leverer it-løsninger til 11 danske banker og 1,5 millioner danskere.”Jeg glæder mig meget til at blive en del af Bankdatas ledelse, fordi jeg er optaget af at gøre en forskel på den digitale agenda i Danmark.""Bankdata er én af landets absolut førende virksomheder inden for udvikling af finansielle it-løsninger, og her får jeg mulighed for at arbejde i krydsfeltet mellem forretning og it, som er indbyrdes afhængige og udgør det felt, hvor vi kan bygge fremtidens bank,” udtaler Morten Gade Christensen.“Trods sin unge alder har Morten allerede 10 års erfaring som CIO og skal især bidrage til at sætte yderligere fart på digitaliseringen af banksektoren,” skriver Bankdata videre til Computerworld.Det var i juni 2016, at Morten Gade Christensen blev kåret til Årets CIO i Danmark. Allerede i maj 2017 valgte han dog at sige sin stilling op."Man har etableret en ny koncernstruktur, som betyder, at it ikke er en del af øverste ledelsesniveau. Og det er jeg ikke interesseret i at være en del af. Det er reelt det, der er sket, og det gør så, at jeg har afleveret min opsigelse," forklarede Morten Gade Christensen dengang til Computerworld.Claus Hjort Bjerre, der er administrerende direktør i Bankdata, udtaler om ansættelsen af Morten Gade Christensen:”Vi glæder os til samarbejdet med Morten. Han er en profil i absolut topklasse, der kommer med den drivkraft og de kompetencer, vi hele tiden er på udkig efter. Det er vores mål, at Morten med sin faglighed og erfaring kan være med til at løfte den store opgave Bankdata står med – nemlig at holde sig på forkant med den accelererende digitalisering, der påvirker hele økosystemet omkring banksektoren og resten af samfundet.”