Test af Apple Pay i dansk butik: "Det er seriøst smart"

Apple Pay er kommet til Danmark. Har du en nyere iPhone, og er du samtidig kunde hos Nordea eller Jyske Bank, bliver det fremover let at betale med iPhonen i næsten alle butikker. Vi har testet løsningen.

Når du åbner Wallet, vil du blive mødt af en ny me nu til opsætning af Apple Pay.

Disse produkter understøtter Apple Pay Det er ikke alle Apples produkter, der understøtter den nye beatlingsløsning, og derfor er det heller ikke alle de to bankers kunder, der får glæde af løsningen.



Her er en liste over, hvilke produkter du kan bruge til at betale med:



Phone X

iPhone 8

iPhone 8 plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

Apple Watch



Alle modeller

iPad



iPad (5. generation)

iPad Pro

iPad Air 2

iPad mini 4

iPad mini 3

Mac



MacBook Pro med Touch ID

En Mac-model introduceret i 2012 eller senere med en Apple Pay-kompatibel iPhone eller Apple Watch



Apple pay kræver desuden, at du har den nyeste version af iOS installeret på enheden.

“Det der, det er seriøst smart!”Sådan lyder det fra den flinke McDonalds-ansatte, der sælger os to kopper kaffe og en småsnasket McBagel på den lokale familierestaurant i Herlev.Morgenmad bliver betalt med Apple Pay.Betalingen foregår lige så hurtig som med et kontaktløst betalingskort: Du tager din telefon, fører den op til terminalen og du skal så have fingeren på fingerskanneren for at bekræfte købet. (Du kan trykke to gange på “hjemknappen” for at få oversigten frem.)Så er der betalt.Du kan herunder se, hvordan det foregår i forbindelse med to McDonalds-køb.Selve opsætningen foregår lige så let og sker via “Wallet-appen” på din iPhone.Øverst i appen kan du vælge at tilknytte et nyt betalingskort, men det skal indtil videre være kort fra Nordea eller Jyske Bank.Efter cirka to minutters opsætning er du klar til at betale med kortet. Det virker via telefonens indbyggede NFC-chip og via alle eksisterende NCF-terminaler (der også tager kontaktløse kort).Der er dog den mulige begrænsning, at du måske stadig skal indtaste din PIN-kode på køb over 200 kroner, ligesom du skal med et kontaktløst Dankort.