Skidt start for Googles to nye top-smartphones: Meldinger om alvorlige fejl

Googles to nye top-smartphones, Pixel 2 og Pixel 2 XL, er blevet mødt med stor interesse - men har fået en skidt start med meldinger om alvorlige fejl.

Tidligere på måneden præsenterede Google anden generation af selskabets Pixel-telefoner i form af Pixel 2 og Pixel 2 XL.Selvom ikke mindst Pixel 2 XL, der er produceret af LG, har fået stor opmærksomhed på markedet, har Pixel 2-produkterne ikke fået den bedste start.Flere internationale medier, heriblandt BBC og Reuters, skriver, at der er klager over skærm-problemer fra flere tech-anmeldere og kunder.Problemerne består blandt andet af mudrede farver og såkaldte 'burn in'-billeder på skærmen.Google siger til BBC, at selskabet er i gang med at undersøge problemerne, og at man tager det “meget seriøst.”Også nyhedsbureauet Reuter skriver om Pixel-problemerne og har modtaget følgende kommentar fra Mario Queiroz, der er vice president for Pixel product management hos Google:“Vi tager alle meldinger om problemer meget seriøst, og vores ingeniører undersøger det med det samme. Vi kommer med en opdatering så snart, vi har data til at kunne konkludere noget.”Selvom Google Pixel 2 og 2 XL har fået stor opmærksomhed på globalt plan, står de to smartphones ikke til at komme til salg i Danmark i første omgang.