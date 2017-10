Indsigt: Fire vigtige detaljer om Apple Pays indtog i Danmark

Indsigt: Apple Pay kommer til Danmark, men er ikke for alle i Danmark. Og hvem kommer egentlig til at betale? Her får du svar på fire vigtige spørgsmål om Apples betalingsløsning.

For at komme i gang med at bruge Apple Pay skal du gå ind i din iPhones Wallet-app og vælge tilføj "kredit- eller debitkort."





Tirsdag morgen blev Apples betalingsløsning Apple Pay lanceret i Danmark, hvor løsningen kommer til at udfordre tjenester som MobilePay og det mobile dankort.Her får du fire vigtige detaljer om Apple Pays introduktion på det danske marked.Det kræver tre ting: For det første skal du være kunde i Jyske Bank eller Nordea.For det andet skal du have et Visa-Dankort eller et Mastercard, og dernæst skal du have en iPhone 6 eller en nyere iPhone. Du kan også betale med Apple Pay via et Apple Watch.Apple Pay kan bruges i alle butikker, der har terminaler, som understøtter kontaktløse betalinger, hvilket i praksis betyder, at du kan betale med Apple Pay i stort set alle danske butikker.Apple har dog valgt at indgå et markedsføringssamarbejde med en række udvalgte butikskæder - herunder 7-Eleven, Elgiganten og Lidl, men Apple Pay er altså ikke begrænset til netop disse butikker.For at komme i gang med at bruge Apple Pay skal du gå ind i din iPhones Wallet-app og vælge tilføj “kredit- eller debitkort.”Apple Pay er gratis for dig som forbruger, og løsningen er i princippet også gratis for butikkerne. Det er derfor bankerne, der for alvor kommer til at betale gildet.Det er dog uvist, hvad Nordea og Jyske Bank har måtte hoste op med for at få lov til at tilbyde Apple Pay.Men da Apple Pay for tre år siden blev lanceret i USA, skrev CNN , at de amerikanske banker måtte betale et gebyr, der svarer til 0,15 procent af transaktionssummen.Den britiske avis Financial Times har dog efterfølgende kunne berette, at de britiske banker i forbindelse med Apple Pay-lanceringen i Storbritannien havde held til at presse prisen ned under det amerikanske niveau.Selvom butikkerne ikke skal betale et gebyr for at tilbyde Apple Pay, så kan Apple Pay dog alligevel vise sig at ende som en omkostning for butikkerneFor Apple Pay-betalinger bliver formidlet via Mastercard- eller Visa, der har et højere gebyr end en traditionel Dankort-transaktion.Henning N. Jensen, sensior ekspert hos virksomhed Pluscon og ekspert betalingsløsninger, har tidligere forklaret til Computerworld, at butikkerne derfor kan forvente, at Apple Pay kommer til at flytte transaktioner fra Dankortet, der er kendetegnet ved lave transaktionsomkostninger, til Mastercard og Visakortet, der er mere omkostningstunge for butikkerne.Hvis du er glad for at bruge MobilePay, kan du trygt forsætte med at bruge denne løsning.Apple Pay har dog den fordel, at tjenesten er baseret på NFC-teknologien, der i praksis har vist sig at være mere driftsikker end Bluetooth, som MobilePay og Nets Dankort-app gør brug af.Samtidig kan du bruge tjenesten i alle butikker, der har en terminal, som understøtter kontaktløs betaling.MobilePays styrke er derimod, at folk ved, at tjenesten kan bruges af stort set alle - uanset hvilken telefon eller bank du har. Du er ikke afhængig af, at du skal have en særlig bank, en særlig type betalingskort eller en iPhone af en særlig model for at bruge tjenesten.Samtidig er MobilePay især populær hos det segment af erhvervsdrivende, der har valgt ikke at investere i en Dankort-terminal. Det kan eksempelvis være foodtrucks eller boder på kræmmermarkeder. Her kan du ikke forvente, at du kan betale med Apple Pay.Vi vil givetvis opleve, at Apple Pay kommer til at stjæle markedsandele fra MobilePay og Nets Dankort-app, når det gælder butiksbetalinger.Vi kan samtidig også forvente, at nogle kunder vil vælge at bruge Apple Pay i stedet for den kontaktløse-funktion på deres betalings-kort.Men Apple Pay kommer næppe til at vende op og ned på markedet for mobilbetalinger, som vi gennem tiden har set det med andre Apple-produkter.Eksempelvis så vi, at lanceringen af iPhonen var i stand til at ændre nogle grundlæggende dynamikker på mobilmarkedet.Da iPhonen i tidernes morgen blev sat til salg skete det i samarbejde med blot et enkelt teleselskab i hvert land. I USA var det AT&T, mens det i Danmark var Telia.Efterhånden valgte flere og flere teleselskaber dog at tilbyde iPhones, fordi iPhonen viste sig at være den første telefon, der i stort tal kunne få forbrugerne til at skifte teleselskab.Men samme dynamik kommer vi ikke til at se på markedet for mobilbetalinger.For det første er det langt mere kompliceret at skifte bank, end det er at skifte teleselskab, og dernæst er Apple Pay ikke i nærheden af at være et så unikt et produkt, som eksempelvis iPhone var.