MobilePay tager Apple Pay's entre med ophøjet ro: "Vi har en løsning, som både erhvervsvirksomheder og private har meget svært ved at undvære"

Apple Pay's indtog som ny betalingsløsning for de danske forbrugere vækker ingen panik hos MobilePay, der i dag er danskernes foretrukne app til overførsel af penge og gennemførsel af betalinger.

En ny spiller har gjort sit indtog. Fra i dag tirsdag kan alle danskere, der er kunder i Jyske Bank og Nordea, anvende Apple Pay som kontaktløs betalingsform.Det vækker dog ikke bekymring hos Mobile Pay, der i dag sidder tungt på det danske marked for mobilbetalinger.“Vi er ydmyge overfor, at det er Apple, der kommer. Apple kender alle, men der er ikke bekymrede miner hos os,“ siger Peter Kjærgaard, der er presseansvarlig hos MobilePay.Han forklarer, at man hos MobilePay tager den nye konkurrents entré med ophøjet ro, da man selv oplever en stor tilslutning til egen applikaiton, der dagligt hjælper danskerne med alt fra indkøb i detailbutikker til at splitte betalingen efter endt fodboldspil i den lokale sportshal.“Vi oplever, at vi har en løsning, som både erhvervsvirksomheder og private har meget svært ved at undvære. Det er vores indfaldsvinkel til situationen,“ siger han.Igennem en årrække har MobilePay formået at sætte sig tungt på markedet for mobile transaktioner.Efter en hård kamp med konkurrenten Swipp, der nægtede at give sig det første lange stykke tid, har MobilePay nu efter eget udsagn erobret ni ud af ti danske smartphones.Det gør applikationen meget tæt knyttet til danskerne, forklarer Peter Kjærgaard.“Man skal ikke undervurdere værdien af at have en løsning, som alle ved, at de andre har. Det skaber en tryghed omkring, at hvis man vil sende penge til hinanden og betale hos de fleste virksomheder, så kan man stort set altid gøre det med Mobile Pay,” siger han.Apple Pay er til at begynde med blevet introduceret for kunderne i Jyske Bank og Nordea, der i øvrigt er blandt landets største banker.Det betyder, at mange danskere allerede nu har adgang til tjenesten, der utvivlsomt vil tage en bid af markedet for mobile betalinger i landets butikker.Men hos MobilePay byder man Apple velkommen på markedet og håber faktisk, at det kan sætte endnu mere gang i markedet for de mobile betalinger."Vi byder på den ene side Apple velkommen og på den anden side er vi meget fortrøstningsfulde og komfortable med situationen," siger Peter Kjærgaard og fortsætter:"Det kan være med til at forstærke brugen af mobile betalingsløsninger i butikker, hvor det klart er et lang og sejt træk. Det kan vi alle sammen se."