Dansk dom om 'trusselsbreve' mødes med undren hos Telenor: Derfor vil teleselskabet anke

Telenor har tænkt sig at anke dommen fra retten på Frederiksberg, der giver advokater mulighed for fortsat at tvinge teleselskaberne til at udlevere oplysninger om kunderne.

Teleselskabet Telenor er ikke tilfreds med dommen fra retten på Frederiksberg i sagen om de meget omtalte breve med anklager om pirateri, der er sendt ud til flere tusinde danske internetbrugere.Rettens afgørelse lyder nemlig, at teleselskaberne Telenor og Telia, der havde indbragt sagen, fortsat skal udlevere kundeoplysninger til de advokater, der efterfølgende sender brevene ud."Retten fandt, at rettighedshavernes interesse i at undersøge de omhandlede krænkelser herunder, hvem der står bag disse, derfor måtte veje tungere end den enkelte abonnents interesse i at beskytte sin identitet. Dette gælder også, selv om der måtte være enkelte abonnenter, som kun i mere begrænset omfang har deltaget i krænkelsen," lyder det blandt andet fra de tre dommere, der står bag kendelsen.Telenor undrer sig ifølge Finans over dommen og har tænkt sig at anke den:“Det er bemærkelsesværdigt, at vi kan have en offentlig debat omkring, hvilke informationer vi som teleselskab skal oplyse til politiet, så de kan bekæmpe alvorlig kriminalitet - mens advokatfirmaer uden videre kan få en dommerkendelse på, at vi skal udlevere tusindvis af navne og adresser,” udtaler Mette Krüger Eistrøm, der er juridisk direktør i Telenor.Hun oplyser, at Telenor har tænkt sig at anke dommen og forventer at få medhold ved næste retsinstans. Det bygger Mette Krüger Eistrøm ifølge Finans på, at teleselskaber i både Norge og Sverige tidligere har fået medhold i lignende sager.