Ærgerlig FBI må opgive at bryde ind i tusindvis af telefoner: "Kryptering er blevet et stort problem"

Kryptering af smartphones er blevet et stort problem, som står i vejen for politiets efterforskning, lyder det fra FBI, der har måttet opgive at åbne tusindvis af telefoner.

Det amerikanske forbundspoliti FBI har i de seneste 11 måneder været tvunget til at opgive forsøg på at trænge ind i 6.900 telefoner, som FBI ellers formodede indeholdte vigtig efterforskningsmateriale.Ifølge FBI har telefonerne været låst med kryptering, som det har været umuligt at trænge igennem for politiets eksperter - også selv om de har haft hjemmel til at forsøge med alle midler.De 6.900 låste telefoner svarer til mere end halvdelen af det samlede antal smartphones, som FBI har forsøgt at åbne i det pågældende arbejde.Omfanget er så stort, at kryptering efterhånden er blevet ‘et stort problem’ for efterforskningsarbejdet, lød det fornylig fra FBI-direktør Christopher Wray på en stor politikonference i USA.“Vi skal finde en balance mellem kryptering og vigtigheden af at kunne opretholde den offentlige sikkerhed,” sagde han.Smartphones spiller ofte en rolle i politi-sagerne, fordi de ofte indeholder vitale data, foto, notater, datoer og meget andet, som kan være gavnligt.Men også sikkerheden er i top.For et år siden kom politiets arbejde med at bryde krypteringerne for alvor i søgelyset i forbindelse med et skud-attentat i San Bernadino i USA.Her kunne FBI ikke få adgang til indholdet på den dræbte drabsmand iPhone, og Apple nægtede at hjælpe. Sagen udviklede sig, da FBI forlangte, at Apple indbyggede en særlig bagdør i telefonerne, så politiet kunne komme ind efter behov.Også dette nægtede Apple. FBI knækkede dog til sidst iPhonen med assistance fra en hacker.Siden har en række lande været fortalere for opblødning på krypteringsområdet - også når det gælder messenger-tjenester.Det gælder blandt andre store lande som Tyskland, Rusland, Frankrig og Storbritannien, som har opfordret EU til at lovgive om, at der indbygges bagdøre til eksempelvis WhatsApp og andre tjenester.Sidste efterår kunne Computerworld fortælle, at et flertal af Folketingets partier gik ind for øget kryptering herhjemme - men at der samtidig var brug for at give politiet bagdøre.