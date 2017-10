I dag kommer lovforslaget: Nu skal offentlige myndigheder have bøder for persondatasjusk

Regeringen har besluttet, at offentlige myndigheder skal kunne straffes med bøde, hvis de ikke har datasikkerheden i orden. Justitsministeriet fremlægger forslag til en ny databeskyttelseslov i dag.

Annonce:



Annonce:

Hanne Marie Motzfeldt er lektor i forvaltningsret og persondataret på Aarhus Universitet. Hun er en af de eksperter, der har efterspurgt bøder til offentlige myndigheder, der sjusker med borgernes data.

Efter hårdt pres fra erhvervslivet, politikere og organisationer har regeringen besluttet, at det skal udløse en bødestraf, hvis offentlige myndigheder ikke passer ordentligt på borgernes persondata.Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) forventes i dag onsdag at fremlægge regeringens forslag til en ny databeskyttelseslov, og der er lagt op til bøder i millionklassen.Myndigheder skal angiveligt kunne sanktioneres med beløb på op til 16 millioner kroner, og hvis det holder stik, bliver det et kærkomment redskab hos Datatilsynet.Offentlige myndigheder får konsekvent kritik for ikke at efterleve persondataloven, og blandt andet kunne Computerworld for nylig fortælle, at Rigspolitiet både sender persondata til USA uden tilladelse og undlader at tjekke sikkerheden hos sine underleverandører.”Hvis myndighederne ikke vil følge vores anvisninger, så kan vi ikke gøre noget ved det,” sagde Jesper Vang, der er kontorchef i Datatilsynet, til Computerworld i den forbindelse med henvisning til, at det i dag er fuldstændig konsekvensfrit for myndigheder at bryde persondataloven.Både juridiske eksperter og organisationer som Dansk Erhverv har længe efterspurgt, at det offentlige skal kunne straffes på lige fod med private virksomheder, når den nye europæiske persondataforordning, GDPR, træder i kraft.GDPR betyder, at virksomheder kan få bøder på op til 20 millioner euro eller fire procent af den globale omsætning.Forordningen lægger i udgangspunktet op til, at de store bøder for persondatasjusk også omfatter offentlige myndigheder, men i Danmark er det et af de punkter, der bliver fortolket lokalt, når forordningen skal implementeres til dansk lov.Da Justitsministeriet tidligere på året sendte et lovforslag på området i høring, undlod ministeriet at tage stilling til bøde-spørgsmålet, men nu tyder alt altså på, at det også kan blive dyrt for myndigheder, der ikke passer på borgernes data.Computerworld følger op på sagen, når Justitsministeriet har fremlagt regeringens lovforslag.