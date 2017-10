Advokatfirma bag pirat-breve efter sejr i retten: Nu fortsætter kampen mod ulovlig download og streaming - nye breve på vej

Njord Law Firm, der står bag de breve med pirat-anklager, der er sendt ud til mange danskere, er tilfreds med rettens afgørelse i den principielle sag. Nu skal der sendes endnu flere breve ud, og dataoverleveringen kan med fordel automatiseres, mener advokatfirmaet.

En vigtig sejr.Sådan lyder det i en kommentar fra Njord Law Firm efter afgørelsen i sagen om breve med pirat-anklager tirsdag ved byretten på Frederiksberg.Her var sagens parter Telia/Telenor på den ene side og Njord Law Firm på den anden.Rettens afgørelse faldt ud til fordel for sidstnævnte, der har sendt mange af de breve ud, som danske internetbrugere har modtaget.“Med gårsdagens afgørelse stadfæster Retten på Frederiksberg den eksisterende praksis og bekræfter, at retsgrundlaget er i orden, når advokater på vegne af rettighedshavere – eksempelvis film- og tv-producenter – sender breve ud til teleselskabernes abonnenter for at undersøge en mistanke om ulovlig download eller streaming,” skriver advokatfirmaet til Computerworld.“Afgørelsen er dermed en proportionalitetsvurdering i tråd med Datatilsynets, som i juli 2017 blåstemplede rettighedshavernes og deres advokaters behandling af persondata.”“Både retten og Datatilsynet fremhæver, at oplysningerne er nødvendige for, at rettighedshaveren kan foretage sine undersøgelser i form af breve til abonnenterne, og såvel store som små krænkelser er omfattet af undersøgelsespligten,” skriver Njord Law Firm.Samtidig uddyber advokat og partner Jeppe Brogaard Clausen fra Njord Law Firm:”Det er en vigtig sejr for producenterne, at de sammen med os kan fortsætte arbejdet mod ulovlig download og streaming, hvor vi i løbet af 2017 har opnået et fald på mellem 15 og 20 procent. Det kan vi kun, hvis vi har en dialog med dem, der ulovligt har downloadet eller streamet rettighedshavernes materiale eller har dem, der har kendskab til konkrete forhold.”Han hæfter sig også ved, at retten i sin afgørelse har lagt vægt på, at “det ikke er et krav, at abonnenten skal stævnes, for at teleselskaberne kan blive bedt om at udlevere oplysninger om deres abonnenter, hvor der registreres ulovlig aktivitet på deres IP-adresse.”“Derimod har rettighedshaverne en pligt til uden bagatelgrænse at undersøge mulighederne for en forligsmæssig løsning, inden de stævner. Det vil efter rettens vurdering være både ”uforsvarligt og unyttigt” ikke først at undersøge sagerne gennem dialog med abonnenten.””Vi glæder os over rettens ord, som er helt i den ånd vi af filmbranchen har i opdrag, nemlig at undersøge enhver mistanke gennem dialog. Som hidtil vil vores praksis være kun at stævne, hvis vi ikke kan indgå en rimelig aftale.”Jeppe Brogaard Clausen håber samtidig, at man med afgørelsen kan få en mere gnidningsfri og effektiv overlevering af oplysningerne fra teleselskaberne:”Hvis processen automatiseres, bliver det nemt for teleselskaberne at udlevere de store datamængder, og det vil også være trygt for både abonnenter og producenter, fordi en automatiseret proces altid er sikrere, end teleselskabernes nuværende manuelle indsamling af data,” udtaler han.Telenor har allerede meddlet, at man har tænkt sig at anke dommen fra retten på Frederiksberg, der giver advokater mulighed for fortsat at tvinge teleselskaberne til at udlevere oplysninger om kunderne.