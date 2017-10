Automatiseret it-sikkerhed og langt mere intelligent software: Her er de 10 vigtigste teknologi-trends

Rådgivningsfirmaet Forrester er klar med sit bud på de 10 vigtigste teknologi-trends for dig og din virksomhed. Se listen her.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

For få uger siden offentliggjorde rådgivningsfirmaet Gartner sit bud på de 10 vigtigste teknoloigi-trends i de kommende år.Gartners liste tager især udgangspunkt kunstig intelligens og machine learning, der ventes at blive nogle af de afgørende teknologi-bølger i de kommende år.Nu har rådgivningskonkurrenten Forrester så også offentliggjort sin liste med de vigtigste teknologi-trends fra 2018 til 2020.Også her spiller kunstig intelligens en central rolle, men derudover har Forrester en række andre interessante iagtagelser og bud på, hvilke teknologi-trends der bliver afgørende i de kommende år.“Det vigtigste, man skal forstå, er ikke bare teknologierne, men hvordan informationsteknologier ændrer din forretning ved at ændre kundernes ageren,” forklarer Brian Hopkins, vice president i Forrester.Han argumenterer samtidig for, at man skal fokusere mere på tendenser end specifikke teknologier, da det er tendenserne, der for alvor kan ændre måden, man driver forretning på.Herunder er Forresters liste med de 10 teknologi-trends. Dansk forklaring i parentes.IoT shifts computing towards the edge (Forrester vurderer, at der er behov for edge computing, ny infrastruktur og distribuerede analyser med videre).Distributed trust systems challenge centralized authoritories (Her nævnes specifikt blockchain).Automated security intelligence and breach response unshackle S&R (Automatisering finder vej til infrastrukturen, og især sikkerhedsløsningerne forandres).Employee experience redefines apps (Man taler meget om customer experience, men også medarbejderne skal i fokus - det driver nemlig engagementet og produktiviteten).Software learns to learn (Kunstig intelligens ændrer måden, software fungerer på).Digital employees enter the white-color workforce (Byd fremtidens medarbejder velkommen).Insights-driven outpace competitors (Indsigt og analyser bliver et centralt våben i kampen mod konkurrenterne).Costomer experience becomes immersive (Nye teknologier kan ændre og forbedre hele kundeoplevelsen).Contextual privacy boosts brand value (Forbrugerne vil have privacy, og det kan du udnytte til at styrke dit brand).The public cloud accelerates business innovation (Cloud-bølgen ruller videre for fuld fart).