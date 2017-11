Her er Razers første smartphone til gamere med helt ny type skærm

Gamer-brandet Razer har udgivet sin første smartphone kaldet Razer Phone, som byder på særligt to interessante funktioner. Blandt andet en meget særlig type skærm.

Razer Phone er noget firkantet, men virker til at ligge okay i hånden. Foto: Morten Sahl Madsen

Razer Phone Processor: Qualcomm® Snapdragon™ 835

Hukommelse: 8GB dual channel (LPDDR4, 1600MHz)

Lagerplads: 64GB, Plads til microSD 2TB max.

Skærm: 5.72 tommer, IGZO LCD 1440 x 2560, 120 Hz, Wide Color Gamut (WCG), Corning Gorilla Glass

Kameraer: 12MP AF (f/1.75 Wide), 12MP AF (f/2.6) Zoom (8MP frontkamera (f/2.0)

Højttalere: Stereo Frontvendte højttalere, Dual Amplifiers, Audio Adapter med THX-certificeret DAC

Batteri: 4.000 mAh, QuickCharge 4.0+

Størrelse: 158.5 x 77.7 x 8 mm, 197g

Android: Nougat 7.1.1 (Oreo på vej)

Pris: 750 euro - til salg i Danmark via 3.

Højttalere sidder i bund og top, og de kan virkelig spille op til dans. Foto: Morten Sahl Madsen

Razer er mest kendt for sit gaming-tilbehør i lysende neongrøn, men nu er selskabet også klar til at gå ind på smartphone-markedet.Razer Phone er navnet på Razers første smartphone, der udspringer af opkøbet af selskabet Nextbit tidligere i år.Den er udstyret med den samme lynhurtige Snapdragon 835-processor som de fleste andre topmodeller på markedet, men med et særligt kølesystem, der skal holde telefonen kold, når du spiller krævende spil på den.Ligeledes er telefonen også udstyret med 8 GB RAM, hvor de fleste smartphones har enten 4 eller 6 GB.Det er særligt skærmen, der er telefonens trækplaster.Den måler cirka 5.7 tommer og har en opløsning på 1.440 x 2.560 pixels af typen LCD.Det er ikke den kontraststærke OLED-type, men til gengæld byder skærmen på en dynamisk opdateringsfrekvens.Almindelige smartphones har en fast framerate/opdateringshastighed på 60 Hz (billeder i sekundet), men ligesom Apples iPad Pro 10,5 kan Razer Phone tilpasse skærmens opdateringshastighed.Ser du på et stillbillede, er opdateringshastigheden lav og strømbesparende, men bevæger du dig rundt i systemet eller spiller spil, stiger opdateringshastigheden helt op til 120 Hz.Alting - både animationer, scrolling på nettet og tilpassede spil - ser markant mere flydende og velfungerende ud uden det mindste "motion blur" eller hakkende animationer.Blandt andet vil Tekken, Arena of Valor og Final Fantasy 15 (mobile) være optimeret til telefonens nye skærm.Razer Phone har desuden et noget firkantet design. Den er muligvis en diamentral modsætning til Samsungs bløde S8’er, og Razer Phone har store kanter over og under skærmen.Razer har dog udnyttet pladsen og tilføjet nogle gedigne højttalere, der understøtter Dolby Atmos. De kan altså både spille højt og præcist.Telefonen har dog ingen audio-port, men der medfølger en adapter med indbygget DAC, der er certificeret af THX, et verdenskendt lydselskab, som Razer tidligere har opkøbt.Dertil kommer et 4.000 mAh-batteri, to kameraer, en med vidvinkeloptik (f/1.75) og en med zoom-opik (f/2.6).Den har desuden 64GB lagerplads og plads til et microSD-kort op til 2 TB.Razer Phone kommer til salg i Danmark via 3 med en pris på 750 euro - knap 5.500 kroner.Læs også: