Test af Huawei Mate 10 Pro: Endnu en sikker vinder fra kineserne

Huawei lancerer Huawei Mate 10 Pro i Danmark, og telefonen lever fint op til forventningerne som efterfølger til en af sidste års bedste Android-telefoner

iPhone 8 Plus Samsung Galaxy S8 Huawei Mate 10 Pro Geekbench 4 (single Core) 4.258 2.027 1916 Geekbench 4 (Multi Core) 10.403 6.741 6775

Kameraet ved, at jeg her forsøger at tage et billede af min hund. Det skulle betyde, at billedet tilpasses til netop det motiv.

Huawei Mate 10 Pro Plus: Godkendt ydeevne

Kamera i verdensklasse

Flot smartphone

Flot skærm (over 80 procent af fronten er skærm) Minus: Ingen audioport.

Ingen trådløs opladning

EMUI 8.0 er langt fra bedre end almindelig Android

AI er oversolgt Karakter:

Huawei trådte ind på markedet for dyre premium-telefoner sidste år med sine Mate 9 og Mate 9 Pro-telefoner og tog markedet med storm: Mate 9 Pro var en af de bedste smartphones i 2016.Derfor så vi også frem til at skulle teste den ventede Mate 10 Pro, der blev lanceret ved et større event i München for to uger siden.Telefonen byder både på et forbedret dualkamera, en skærm der dækker markant mere af telefonens front og kunstig intelligens.Og to ud af de tre ovenstående er vi meget imponerede over. Den sidste? Knap så meget.Telefonens front består næsten kun af den 6 tommer store OLED-skærm, med den lidt skæve opløsning på 1.080 x 2.160 pixels. Opløsningen giver et 18:9 format, der er den samme lange form som blandt andet Samsungs S8 også byder på.Selvom skærmen måler 6 tommer, så er telefonen ikke større end mange smartphones, der har 5,5 tommer skærme. Således er Mate 10 Pro lige så stor som en iPhone 8 Plus, men med 0,5 tomme større skærm (om end i et andet format).Skærmen er flot, og imens opløsningen på 1.080 x 2.160 formodentligt er med til at holde strømforbruget nede modsat smartphones med en højere opløsning, så koster det også lidt på både skarpheden og farverne. Der ér mere pang og kraft hos Samsung S8, men ærlig talt er forskellen minimal.Under skærmen finder du ingen fingerskanner, men derimod et Huawei-logo. Jeg er spartansk af sind og have foretrukket en front uden nogle logoer, men sådan er det.Fingerskanneren er rykket om på bagsiden placeret et praktisk sted, så den er til at nå med pegefingeren uanset hånd. Det er glædeligt modsat fingerskanneren på Samsungs S8 og Note 8, som er placeret i en træls højde og ved siden af kameraet, så man nemt fedter det til.Bagsiden består desuden af buet glas, der får telefonen til at ligge godt i hånden, men som omvendt også ser ud til at kunne gå i stykker ved bare det mindste tab.Der medfølger dog både allerede påklistret skærmbeskytter og et gennemsigtigt cover i boksen. Lækkert, Huawei.Til sidst vil vi lige sige, at farven “Mocha Brown,” som er farven på vores testmodel, er hammerflot.Huawei var en af de første til at præsentere et dobbeltløbet kamera i sine smartphones, og Mate 10 Pro byder også på to sensorer.En er en 12 megapixel farve-sensor og en 20 megapixel sort/hvid. Når du tager et foto, skyder begge kameraer samme foto og samler informationen fra nuancerne i sort/hvid billedet sammen med farvefotoet.Det betyder, at du ofte får farveflotte fotos med masser af detaljer og liv, og du har muligheden for at skyde kun med monokrom-kameraet, hvilket giver ægte sort/hvid-fotos. Vi er kæmpe fans.Begge kameraer har en blænde på f/1.6. Det er et utroligt lavt blændetal for en smartphone og betyder, at du kan tage superflotte nat- og aftenfotos med en overraskende mængde lys og detaljer.Herunder kan du se en række fotos.Alt i alt er vi fans af kameraet, der ligger sig i toppen sammen med Note 8 og iPhone 8 Plus.Vores eneste aber dabei er, at hvis du skyder i Pro-mode, benytter du dig kun af det ene kamera, ligesom HDR ikke er en automatisk funktion, men noget, du aktivt skal tilvælge.Mate 10 Pro er udstyret med Huaweis egen Kirin 970-processor og 6 GB RAM. I syntestiske benchmarks ligger den i toppen af listen sammen med Samsungs S8, HTC U11 eller OnePlus 5.Der er dog stadig et godt stykke op til Apples iPhone 8, men i praksis kan vi virkelig ikke mærke forskel. Tværtimod er animationer og overgange mellem apps lynhurtig på Mate 10 Pro, og vi har på intet tidspunkt oplevet hakken i lakken eller langsomme åbningstider af apps.Telefonen er en af de eneste med Android 8.0 på markedet, men Huawei har påklistret sin EMUI 8.0-overflade, og vi er stadig ikke fans.Der er stadig underlige Kina-oversættelser hist og her, og rent brugermæssigt er vi i tvivl om, hvilken merværdi det giver.Telefonen kommer med et 4.000 mAh batteri, hvilket er gigantisk sammenlignet med eksempelvis Samsung Note 8 på 3.300 mAh eller iPhone 8 Plus på 2.850 mAh.Telefonen er desuden den eneste telefon, der kan understøtte LTE kategori 18, der kan give hastigheder på helt op til 1.2 gbps.Huawei markedsfører Mate 10 Pro som en intelligent telefon med kunstig intelligens bygget direkte ind i Kirin 970-processoren, men effekten er ikke til at se.AI’en kommer ikke til syne som en irriterende digital assistent som Samsungs “Bixby-pjat,” men i stedet som en underliggende evne i diverse apps.Den kunstige intelligens skulle give bedre ydeevne på de rette tidspunkter, bedre strømbesparende evner og i kameraet identificerer appen objekter og tilpasser selv kameraets indstillinger efter, om du tager fotos af mad, din kæreste eller natur.Om det virker, skal vi ikke sige. Vi vil blot sige, at telefonen fungerer godt, og at Huaweis marketingsafdeling skal slappe lidt af. For så revolutionerende føles den heller ikke.Desuden holder batteriet. Selv med mit sygelige smartphone-forbrug og YouTube-streaming på vej hjem i S-toget, holder telefonen strøm til næsten to dages brug. Dertil hører en hurtig oplader til fastcharge, der oplader 50 procent strøm på en halv time.Huawei Mate 10 Pro er en fremragende Android-telefon i topklassen med et førende kamera, en hurtig processor og et godt batteri.Desuden ligger den et stykke under, hvad både Samsung og Apple tager for deres toptelefoner: Huawei Mate 10 Pro starter på 5.999 kroner.Går du op i kameraet, og vil du have en hurtig smartphone med et godt batteri, så er Mate 10 Pro et særdeles godt valg.Vi ville dog have ønsket, at det var Mate 10 og ikke Mate 10 Pro, der var kommet til Danmark. Mate 10 har et bedre skærmformat (dog en LCD-skærm og ikke OLED), plads til hukommelseskort, en smule billigere og ikke mindst: Den har en port til minijackstik.