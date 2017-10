Telenor tabte 80.000 kunder til TDC i kæmpeordre: Vil nu have TDC’s priser undersøgt

Telenor vil have de danske konkurrencemyndigheder til at kigge på TDC's pris for at levere data og telefoni til stat og kommuner. Telenor har haft ordren siden 2001, men tabte den fornylig. Topchef 'undrer sig' over, at TDC's pris kan være så lav.

Annonce:



Annonce:

Telenors danske topchef, Jesper Hansen, vil inden for de næste uger have et møde med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for at få klarlagt, om TDC har fiflet med priserne, skriver Børsen Det sker efter, at Telenor for et par uger siden måtte vinke farvel til en af selskabets store ordrer: Levering teleydelser til 80.000 statslige kunder.Telenor har haft denne ordre siden 2001. Men fremover skal TDC altså levere disse ydelser efter at have vundet SKI-udbuddet, der er blandt de allerstørste herhjemme.Jesper Hansen siger til Børsen, at han ‘undrer sig’ over den pris, som TDC angiveligt har budt på ordren. Den er så lav, at Telenor ifølge ham aldrig ville kunne være med, da det ville påvirke hele resultatet negativt - altså være en underskudsforretning.Telenor-chefen siger til avisen, at han til mødet vil have de danske konkurrencemyndigheders holdning til det, som han kalder ‘den samlede prissætning.’“Jeg undrer mig selvfølgelig særligt over prissætningen på de områder, hvor TDC har en særlig status som dominerende markedsaktør. TDC er jo for eksempel den eneste aktør, der har kobber,” siger han til avisen.