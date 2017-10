Lovforslag: Så store bøder skal offentlige myndigheder have, hvis de sjusker med dine persondata

Efter stort pres fra organisationer og eksperter har justitsministeren fremsat et lovforslag, der betyder store bøder til offentlige myndigheder, der ikke passer på borgernes data.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra IDG Kurser It-ansvarlig? Sådan kan du lære at skabe mere værdi for forretningen Succes i it-afdelingen skaber succes i resten af virksomheden. Målrettet it-leder-uddannelse sender dig på den rette vej til successen. | Læs mere

Nu står det sort på hvidt.Når den europæiske persondataforordning, GDPR, træder i kraft i maj 2018, kan offentlige myndigheder straffes med millionbøder, hvis de ikke passer ordentligt på borgernes persondata.GDPR betyder, at virksomheder kan idømmes bøder på op til 20 millioner euro eller fire procent af den globale omsætning, men indtil nu har det været yderst tvivlsomt, om danske myndigheder overhovedet skulle kunne straffes.Erhvervslivet har sammen med både eksperter og organisationer længe efterspurgt bøder til det offentlige, og nu har justitsministeriet hørt deres bønner.Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har netop fremsat et forslag til en ny databeskyttelseslov.Heraf fremgår det, at bødehammeren også falder, selv om man er en styrelse, et ministerium eller en kommune.“Med dette lovforslag er det hensigten, at offentlige myndigheder skal kunne straffes efter straffebestemmelsen i lovforslagets § 41, herunder modtage bødeforelæg fra Datatilsynet efter lovforslagets § 42, på samme måde som private aktører,” hedder det i lovforslaget.Lovforslaget skaber et betydeligt økonomisk incitament hos myndigheder for at få styr på datasikkerheden, og en række sager viser, at der er nok at tage fat på.For nylig kunne computerworld blandt andet fortælle, at Rigspolitiet både sender personoplysninger ulovligt til USA og undlader at tjekke sikkerheden hos sine underleverandører.Den slags bliver dyrt, når forordningen træder i kraft til næste år, og selvom justitsministerens forslag, der skal implementere GDPR i dansk lov, giver mindre bøder til myndigheder end til virksomheder, er det stadig noget, der vil kunne mærkes i offentlige budgetter.Offentlige myndigheder står således til at kunne få bøder på fire procent af driftsbevillingen op til maksimalt 16 millioner kroner.Behandlingen af forslaget går i gang 16. november, men da der hidtil har været bredt politisk flertal bag bøder til det offentlige, er det usandsynligt, at den del skulle ændre sig.Du kan læse lovforslaget her