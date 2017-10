NNIT kæmper for ordrerne hos Novo Nordisk, men Per Kogut vil ikke vinde ordrer for enhver pris: "Det er ikke strategi. Det er at kaste penge ud af vinduet"

Foto: NNIT

Interview: Selvom det er mere end 20 år siden, at Novo Nordisks it-forretning gik solo og blev til det der i dag hedder NNIT, så kommer knap halvdelen af omsætningen hos NNIT stadig fra selvsamme Novo Nordisk. Her fortæller Per Kogut om forholdet til Novo Nordisk og om ikke at ville vinde ordrer for enhver pris.

“Vi har sager, hvor vi taber penge, men så er det, fordi vi har lavet et dårligt stykke arbejde." Per Kogut, administrerende direktør hos NNIT

I toppen af NNIT er man ikke klar til at vinde ordre for enhver pris. Per Kogut, der er administrerende direktør for virksomheden har tidligere udtalt kritik af konkurrenterne for arbejde med for lave priser.

Måske får de en pjece. De nye medarbejdere, der begynder hos NNIT på adressen Østmarken 3a i Søborg.Det kan også være, at nye medarbejdere får et foredrag af mellemlederen ved kaffemaskinen, hvor historien rulles op.Men hvis det ikke er tilfældet, så er det ikke lige til at se, at NNIT under navnet Novo Nordisk IT voksede ud af hovedselskabet tilbage i 1994, da Thomas Brolin brillierede ved VM i fodbold og Bill Clinton endnu ikke var kommet galt afsted.Og selv om det kan virke som langt tid siden, så er båndene mellem de to virksomheder fortsat stærke."Det er sådan, at blod er tykkere end vand. Vi er et firma, der godt ved, hvor vi kommer fra. Novo Nordisk er stadigvæk majoritetsaktionærer med 51 procent. I kommercielt demokratiske samfund betyder det, at de kan bestemme, så vi forholder os også til virkeligheden,“ siger Per Kogut, der de seneste 10 år har stået i spidsen for NNIT som administrerende direktør.Det er ikke kun de følelsesmæssige bånd, der binder de to virksomheder sammen. Det gør de økonomiske også.En stor del af Novo Nordisk it-opgaver varetages den dag i dag af NNIT, der derfor også har en stor del af sin omsætning hjemme på slægtsgården i Bagsværd.Hver gang der i 2016 kom 100 kroner i kassen hos NNIT, kom de 44,5 kroner fra Novo Nordisk.Dermed står insulin-miraklet fra Bagsværd fortsat for knap halvdelen af omsætningen hos NNIT, der årligt omsætter for mere end 2,7 milliarder kroner. Men i Søborg er man på jagt efter flere kunder, der kan bidrage til forretningen.Og det må meget gerne være kunder, der hvis logo ikke prydes af Apis-tyren fra den egyptiske mytologi, der repræsentere Novo Nordisk.“Vi har igennem 10 år skulle ud og have anden forretning på toppen af Novo Nordisk. Vi har haft en situation, hvor Novo Nordisk har været betydelig del af vores forretning og udgjort omkring 80 procent, og så samtidigt er vokset to til tre procent om året. Det håber vi på fortsætter, men matematikken fortæller os, at når vi får mere og mere forretning uden for, så falder de 80 procent til de omkring 40 procent,” siger Per Kogut.Det går da også udmærket med at få nye kunder for NNIT.Da virksomheden i sommer fremlagde halvårsregnskab, kunne en tilfreds ledelse berette, at man oplevede stor fremgang i den del af forretningen, der ikke involverer Novo Nordisk.Ifølge direktøren var fremgangen på 17 procent nok til, at man udlignede faldet i forretning med Novo Nordisk, der sidste år gik tilbage.Det er dog ikke alle dele af forretningen, der går helt som planlagt.Sammen med den store amerikanske spiller Epic står NNIT bag Region Hovedstadens Sundhedsplatform, der også snart udbredes til Region Sjælland, men det stopper også der for nu.Sundhedsplatformen er nemlig blevet vraget i forbindelse med det store EPJ-udbud i Region Syddanmark, hvor makkerparet bag Sundhedsplatformen altså ikke får lov til at byde på opgaven, der har en værdi på samlet set en milliard kroner.Selv om man hos NNIT arbejder på at øge forretningen i sin helhed er det en delikat balancegang. Alt imens der kommer nye kunder i butikken, skal virksomheden tilfredstille sin største kunde Novo Nordisk.Det stiller krav til, at NNIT kan holde fokus mere end et sted ad gangen. Det mener Per Kogut dog ikke er noget problem."Jeg ser ikke det her som særligt kompliceret. Jeg har ikke fjernet fokus fra nogle af vores topkunder og i særdeleshed ikke Novo Nordisk, men vi har tværtimod fået mange flere kunder.”Novo Nordisk giver nemlig ikke ved dørene. NNIT sidder ikke på noget der ligner alle Novo Nordisk it-opgaver. Familiebåndet er altså ikke stærkere, end at opgaver også gives til andre virksomheder end netop NNIT.Netop en situation hvor NNIT ikke er selvskrevet til hele Novo Nordisk it-budget tvinger Per Kogut og resten af NNIT til at kæmpe for ordrene hos Novo Nordisk, der fra 2015 til 2016 nedbragte andelen af ordre hos NNIT med knap seks procent.NNIT oplever dog fremgang i andre dele af forretningen, men virksomheden er tvunget til at kæmpe for ordrene hos Novo Nordisk, som man igennem tiden har skræddersyet en række løsninger til."Det er ikke min oplevelse, at Novo Nordisk føler sig specielt forpligtet til at købe hos NNIT, men de skulle jo gerne købe her hos os, for vi mener, at vi er det rigtige valg for dem,” siger Per Kogut og fortsætter:“Alt det vi gør os fortjent til. Det tager vi. Jeg er sindssygt ambitiøs på vegne af forretningen med Novo Nordisk."Selvom NNIT ligger i konkurrence om ordrene hos Novo Nordisk, så skal man i følge Per Kogut ikke gøre hvad som helst for at vinde ordrer noget sted.Direktøren har tidligere kritiseret andre aktører i branchen for at ville vinde ordre for enhver pris og dermed i hans optik også en for lav pris.“Dårlig business er forretning som du ikke kan tjene penge på,“ forklarer Per Kogut, der ikke afviser, at det sker, at NNIT selv taber penge på en opgave.“Vi har sager, hvor vi taber penge, men så er det, fordi vi har lavet et dårligt stykke arbejde. Vi går ikke ind i sager, hvor vi taber penge. Når sælgerne kommer og siger, at de har en ordre, der er strategisk og foreslår, at vi kaster 10 millioner kroner efter den, så siger jeg “næh det gør vi ikke.”Per Kogut er tvunget til at adlyde en strategi oppefra, der kræver vækst både på toplinjen og bundlinjen, og derfor nytter det ifølge ham ikke noget, at virksomheden går og sætter penge til på ordrer, uanset om det er til Novo Nordisk eller nye kunder.“Min strategi, som jeg adlyder, hedder fem procent på toppen og 10 procent på bunden. Når der så kommer nogen og siger, at vi skal tabe 10 millioner kroner ved at gøre forretning med dem, så er svaret nej tak. Det tager mig et minut. Jeg gør det på mail. Jeg gider ikke engang tage mødet. Det er ikke strategi. Det er at kaste penge ud af vinduet.“