SAP åbner stort digitalt eksperimentarium i København: "Vi mangler bare sovepladserne, så ville det være komplet"

SAP har bygget et digitalt eksperimentarium for forretningsfolk i København. Nu er centeret åbent og tilgængeligt for ledelsesgrupper, VL-grupper, netværksgrupper, bestyrelser og studerende. Kom med indenfor og se, hvad du kan bruge det til.

Thomas Madsen er Head of SAP Experience Center og styrer ofte de besøgendes oplevelse i centeret på 5. sal.

Med LEGO, sensorer og dedikerede programmer på de store skærme kan du oplever nye koncepter inden for produktion. De små bygninger her bruges til at demonstrere konceptet omkring en "Digital tvilling".

"Det er meget forskelligt hvor digitalt parat vores gæster er - også inden for den samme organisation. Men det gode er, at når vi har grupper herinde så får de en fælles oplevelse og nogle fælles referencepunkter, som er meget fysiske og konkrete. Det bliver bare noget andet og mere end at have en PowerPoint på projektoren." Jesper Schleimann, SAP

SAP Danmark har bygget en legeplads på femte sal i Københavns Nordhavn. Der er dog ikke en eneste gynge eller rutchebane i syne.Men ellers er den god nok, for den legeplads, SAP har brugt det sidste års tid på at bygge, er en digital legeplads for forretningsfolk. Forretningsfolk, som vil ind under huden på, hvad digitaliseringen egentligt betyder for dem, deres branche og deres virksomhed.”Hvis man arbejder med ideer og vil gøre det konkret, har vi skabt et helt lille økosystem her. Vi mangler bare sovepladserne, så ville det være komplet”, forklarer Head of SAP Experience Center Thomas Madsen, som viser Computerworld rundt på centeret.Legepladser, inklusive de digitale, ligger normalt lidt uden for SAP's arbejdsområde. Men ifølge SAP's nordiske CTO, Jesper Schleimann, er der netop brug for et sted, hvor du rent fysisk kan opleve og lege med den digitale transformation:”En af kernekompetencerne ved det her center i modsætning til en PowerPoint er jo, at man ser tingene bedre, når man oplever dem,” forklarer Jesper Schleimann og viser en af udstillingerne - tre små bygninger bygget i Lego og forbundet til en stor touchskærm - frem:"Et godt eksempel er denne udstilling, som kombinerer tre ting, der er rigtigt svære at forklare: Digital tvilling, digital platform og hvordan det leder til nye forretningsmodeller.""Men den korte forklaring er, at alle de fysiske ting, for eksempel en motor, kan have en digital tvilling. Tvillingen er slags digital tegning, men det er samtidig en mulighed for at koble realtids-datastrømme til den tegning. Så når en virksomhed køber enheden, får den alle historiske og fremtidige data med.””Dermed har virksomheden ikke bare alle data, den ved også, hvordan enheden skal vedligeholdes, og virksomheden ved også, hvordan det går med den lige nu", forklarer Jesper Schleimann, mens han rykker rundt på Legoklodserne med indbyggede sensorer.Den digitale tvilling gør det samtidig nemt for en eventuel underleverandør at servicere motoren - og for samme underleverandør at byde på opgaven, når alle data er til stede i et tilgængeligt standardformat.Den interaktive udstilling med den digitale tvilling er dog kun én af en lang række interaktive demoer, opstillinger og arbejdsrum, som SAP har bygget i deres Experience Center.I centeret kan du også arbejde i dedikerede rum med design thinking, bygge demoer i en garage, holde møder i et moderne bestyrelseslokale og eksperimentere med ideerne i rum til oplevelser inden for produktion, transport og indkøb.Ud over at skabe oplevelser for digitalt nysgerrige voksne, er målet med Experience Centeret ifølge Thomas Madsen også at uddanne de besøgende, som ellers kan have svært ved at få det digitale ind under huden:"De store virksomheder har jo en eksekveringsmotor til at omsætte ideer til praktiske løsninger. Men det, vi leverer her, er en mere struktureret proces", forklarer han, og han suppleres af Jesper Schleimann, der fremhæver, at også SAP's eget forretningsgrundlag er under forandring:"SAP som virksomhed har normalt været en best practice-virksomhed med applikationer til HR, CRM og supply chain, hvor vi har klaret kendte problemstillinger med kendte løsninger. Det er stadigvæk en stor del af forretningen.""Men ERP i sig selv er i dag under en femtedel, mens over halvdelen af forretningen er platformsrelateret, hvor det handler om databaser, data og en avanceret analysedel som Machine Learning, Big Data og Internet of Things (IoT). Det er opgaver, som kræver en udfordring. Ofte er den udfordring ukendt - eller måske er den kendt, men virksomheden kan ikke helt formulere, hvordan svaret skal se ud."”Så hvordan finder du en ny forretningsmodel? Det findes der modne teknologier og værktøjer til. Og hvis du ved, hvad du vil lave, så kan det gå meget, meget hurtigt. Men du skal vide, hvor du skal starte. Det er det, som vi skal hjælpe med at finde her”, siger Jesper Schleimann.