Live fra Retten i Glostrup: Nu går anklageren til værks - Graver dybt i mails fra Atea

Computerworld er live fra retten i Glostrup, hvor det andet retsmøde ud af 32 møder i den store Atea-bestikkelsessag er i gang.

De tiltalte er: Tidligere it-direktør i Region Sjælland: Michael Steen Hansen.

Tidligere it-driftchef i Region Sjælland: Rene Clausen.

Tidligere konstitueret it-direktør (it-udviklingschef) i Region Sjælland: Michael Mølkær Jensen.

Tidligere salgsdirektør hos Atea: Carsten Viggo Willum Ritzau.

Tidligere koncernchef hos Atea og tidligere direktør hos 3A-it: Claus True Haugesen.

Tidligere salgschef hos Atea: Per Juul Andersen.

Tidligere administrerende direktør hos Atea og en af grundlæggerne af 3A-it: Peter Hilingsøe Trans.

