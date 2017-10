Nordea vil fyre tusindvis af ansatte efter gigantisk satsning på it og digitalisering

Nordea har investeret milliarder i it og digital transformation. Nu gør finanskoncernen klar til at fyre tusindvis af medarbejdere.

Finanskoncernen Nordea har i flere år investeret massivt i it og digital transformation. Det har båret frugt, så nu skal der afskediges medarbejdere.Det fremgår af Nordeas netop offentliggjorte regnskab for årets tredje kvartal.Administrerende direktør Casper von Koskull udtaler i forbindelse med regnskabet:“Vi er næsten to år inde i transformationen af Nordea. Da investeringerne begynder at levere, er det tid til at gå i gang med den næste fase, hvor vi mener, at vi strukturelt kan nedbringe omkostninger og øge effektiviteten.”I selve kvartalsregnskabet lyder det videre i ledelsesberetningen:“Indtil nu har vi foretaget en signifikant opbygning af vores kompetencer inden for compliance og risk management funktioner og har investeret i teknologi i form af den grundlæggende bank-platform, digital banking og it-hygiejne.”“Denne del af vores rejse har været dyr og har resulteret i en stigning i vores langsigtede omkostninger. Mange af disse investeringer var ikke en del af den originale planlægning i 2015,” skriver Nordea, der dog samtidig glæder sig over, at investeringerne “bestemt har gjort banken mere robust og agil.”Derfor er det nu også blevet tid til at tage hul på næste fase i transformationen, lyder det fra Nordea:“Denne transformation kræver et skift i kompetencer blandt vores medarbejdere. Derudover planlægger vi, for at sikre den langsigtede konkurrenceevne, at reducere antallet af medarbejdere og konsulenter med mindst 6.000, hvoraf cirka 2.000 er konsulenter.”Nordea-koncernen har i dag lige under 32.000 ansatte.Nordea forventer, at man over de kommende år vil kunne opnå nye stordriftsfordele og en enndu mere effektiv og automatiserede drift.Blandt andet fremhæver banken i regnskabet også brugen af kunstig intelligens:“Brugen af kunstig intelligens vil forbedre kundeoplevelsen. En kundeservice-chatbot blev præsenteret i Norge i september og er blevet tilgået mere end 7.000 gange og har svaret på over 10.000 spørgsmål fra både personlige kunder og virksomhedskunder,“ lyder et konkret eksempel fra Nordea.Banken fremhæver også mobilbanken og mobilbetalinger som digitale succeshistorier, der er med til at gøre bankens drift mere effektiv og forbedre kundeoplevelsen.