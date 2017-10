Voldgiftsag spænder ben for NNIT's vækst: “Forliget er lagt bag os, men det er da drønærgerligt, for det påvirker jo vores tal for tredje kvartal ganske dramatisk"

Et forlig i en voldgiftsag sætter markante aftryk i selskabets regnskab for tredje kvartal, der skuffer topchef Per Kogut.

NNI har på de sidste kilometer i tredje kvartal fået en stor sten i skoen.I fredags indgik virksomheden et forlig med regionernes indkøbsselskab Amgros, og den sag koster virksomheden 33 millioner kroner på den primære drift.Og selv om forliget først blev indgået i fredags, så påvirker det altså regnskabet for tredje kvartal, som NNIT fremlagde torsdag morgen

“Forliget er lagt bag os, men det er da drøn-ærgerligt, for det påvirker jo vores tal for tredje kvartal ganske dramatisk, og det er med til at gøre, at tredje kvartal isoleret set er utilfredstillende. Det spiller en enorm rolle,” siger administrerende direktør Per Kogut til Computerworld.



NNIT havde efter eget udsagn fornemmelsen af, at virksomheden havde en god sag, og derfor er forliget ikke blevet indgået tidligere.



Sagen blev indledt i 2012 og blev i 2014 til et decideret slagsmål om leveringe af it-systemet Apoto, der skulle erstatte 10 decentrale systemer og 1.500 brugere i regionerne 'en ensartet og moderne it-løsning,' som det hed dengang.











"Det er klart, at hvis alt havde været snorlige, og vi havde været foran med syv mål, så kunne vi tage det lidt mere afslappet. Så der er lidt mere pres på og mere fokus på, at fjerde kvartal skal sidde i skabet.” Per Kogut, administrerende direktør for NNIT

Alt i alt kommer NNIT ud af tredje kvartal med en omsætningsvækst på 2,1 procent.I selskabets egen meddelelse noterer NNIT sig også, at det har gjort ondt på tallene med forliget på de 33 millioner kroner.“Vi er kede af, at vi ikke holder den organiske vækst på helt på niveau. Jeg er jo en ambitiøs mand, så jeg så gerne, at alle de fire halvlege, man spiller i et regnskabsår, kommer som perler på en snor. Det er ikke tilfældet med tredje kvartal, men samlet set for de første ni måneder, er vi stadigvæk inden for skiven,“ siger Per Kogut.De skuffende tal for årets tredje kvartal betyder også, at man hos NNIT er under et vist pres i årets sidste måneder, hvis vækstambitionerne skal indfries.NNIT har som udgangspunkt en ambition om, at levere 10 procents vækst på toplinjen og fem procent på bundlinjen.Og selvom topchefen stadig mener, at de regnskabsmæssige tal for årets første ni måneder er "inden for skiven", så erkender han, at der er lidt mere pres på end normalt.“Et fjerde kvartal er altid hektisk. Der bliver løbet stærkt, og der er fokus på både top og bund. Det er klart, at hvis alt havde været snorlige, og vi havde været foran med syv mål, så kunne vi tage det lidt mere afslappet. Så der er lidt mere pres på og mere fokus på, at fjerde kvartal skal sidde i skabet.”