Kaspersky indrømmer: Downloadede hemmeligheder fra NSA - men fejlen lå hos ekstremt uforsigtig NSA-medarbejder

Kaspersky indrømmer at have downloadet og analyseret filer med fortrolige oplysninger fra en NSA-ansats computer. Men Kasperskys software reagerede blot som den skulle på, at NSA-medarbejderen kørte en ulovlig, malware-inficeret Office-kopi.

Beskyldningerne er haglet ned over Kaspersky Lab i de seneste måneder, og spionage-anklager har fået alle offentlige myndigheder i USA til at afbryde samarbejdet med det russiske sikkerhedsfirma.En af de alvorligste beskyldninger går på, at Kaspersky-software er blevet brugt til at downloade hemmeligheder fra en NSA-ansats private computer, og nu indrømmer sikkerhedsfirmaet at have hentet de pågældende filer.Men ifølge Kaspersky var der en rigtig god grund til det NSA-medarbejderen havde taget de fortrolige oplysninger med hjem og opbevarede dem på sin personlige computer, der også kørte antivirus-software fra Kaspersky.På samme computer kørte vedkommende angiveligt en ulovlig, piratkopieret version af Microsoft Office – inklusive en såkaldt ”key generator”, der genererer nøgler til programmet.Den ulovlige key generator var inficeret med malware, og som en standard-funktion scannede Kasperskys software computeren for mistænkelige filer og sendte dem til analyse.Funktionen kaldes Kaspersky Security Network (KSN) og betyder, at softwaren rutinemæssigt scannerbrugerens computer for suspekt indhold, der sendes til analyse hos Kasperskys eksperter.Man kan i øvrigt fint benytte Kaspersky-produkter uden KSN, og funktionen kan fravælges hos den enkelte bruger.Kaspersky har for nylig meldt ud, at man vil aflevere sin kildekode til uafhængigt gennemsyn for at aflive mistanken om spionage.vil aflevere kildekode til gennemsyn efter spionage-anklager: ”Vi har intet at skjule”

