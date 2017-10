Det næste store teknologiboom favoriserer giganterne - er iværksætternes tidsalder forbi?

Foto: Lars Jacobsen

ComputerViews: I denne uge var operaen i København fyldt til bristepunktet med danske erhvervsledere, da amerikanske Singularity University holdt vækkelsesmøde. De mange chefer havde al mulig grund til at spidse ører, for når den næste teknologibølge kommer, er det dem - og ikke startup-virksomhederne - der har serveretten.

Foto: Jacob Wittorff

Sjældent har så mange Teslaer været samlet på samme parkeringsplads, som det var tilfældet ved Den Kongelige Opera ved Holmen i København i mandags.Her var knap 1.000 deltagere samlet til konferencen Singularity Summit, der blev holdt af den amerikanske organisation Singularity University.Singularity University er en slags kombineret tænketank og efteruddannelsescenter og altså ikke noget traditionelt universitet.Gennem de seneste år har Singularity University opnået stor popularitet ved at sælge kostbare kurser til op mod 90.000 kroner om ugen til topledere i koncerner over hele verden, og på konferencen i Operaen blev der da også i stor stil bejlet til de mange danske erhvervsledere på tilskuerpladserne.Et segment, der går med en latent frygt for, at de før eller siden bliver løbet over ende af startups, der kommer surfende på den næste store teknologi-bølge.Det er en frygt, der langt fra er ubegrundet. Især ikke, når vi ser på de seneste års udvikling i Silicon Valley.Her har smartphone-boomet og cloud computing skabt en perfect storm, hvor iværksættere med ambitioner om at erobre verdensherredømmet har haft særdeles gunstige vilkår.Her har især Amazons AWS-platform betydet, at mange iværksættere pludselig har fået adgang til en billig og skalerbar-platform, som har sat dem i stand til at konkurrere mere ligeligt med selv store koncerner.Det er en del af forklaringen på, at virksomheder som Uber, Airbnb, Spotify, Snapchat og Dropbox på rekordtid er forvandlet fra små kælder-projekter til store tech-giganter.Men måske synger startup-kulturens guldalder nu på sidste vers.I stedet kan vi være på vej ind i en ny tidsalder, hvor serve-retten er tilbage hos de store virksomheder. Det vil sige hos de Tesla-kørende erhvervsledere, der var til stede i Operaen i mandags.Det er den opsigtsvækkende forudsigelse, som den amerikanske iværksætter og klummeskribent Jon Evans bringer til torvs i startup-verdens eget hof-organ, Techcrunch Ifølge Jon Evans har vi i dag en situation, hvor internettet er blevet koloniseret. Det samme gælder Apples og Googles app-stores, der domineres af store etablerede virksomheder.Derfor må startups spejde mod de næste teknologibølger for at finde forretningsmuligheder. Men de næste teknologi-trends vil ifølge Evans favorisere virksomheder med store organisationer og adgang til masser af kapital og data.Det gælder teknologier som kunstig intelligens, selvkørende biler samt agumented reality og virtual reality.“Vi lever igen i en verden, der favoriserer de store og ikke de små. Pendulet er allerede begyndt at svinge tilbage, og det er ikke iværksætterne men topcheferne for de store koncerner, som vil eje det næste årti. ““I dag er det langt mere sandsynligt, at du som ung og nyuddannet kommer til at arbejde for Mark Zuckerberg, end at du følger i hans fodspor og selv bliver iværksætter,” skriver Jon Evans i klummen.Skal iværksættere alligevel have succes i fremtidens teknologi-klima, kan de hente inspiration i det råd, den danske iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw tidligere på året fremførte i Computerworlds spalter.Her gjorde han sig til fortaler for, at iværksættere ikke skal positionere sig selv i modsætning til virksomhederne i det etablerede erhvervsliv - i stedet skal de samarbejde med dem.For iværksætterne rummer denne type samarbejde et stort potentiale. Det kan ikke blot give dem adgang til kapital og skalering-muligheder men også værdifulde data.Eksempelvis omtalte Harvard Business Review i vinter en analyse, der er foretaget af den amerikanske managementvirksomhed Bain & Company, som viser, at sandsynligheden for at få succes med et produkt er op mod 1.700 gange større, hvis du kan drage fordel af en stærk, eksisterende forretning og de skalerings-muligheder, som en stor etableret virksomhed har.Der er heller ingen tvivl om, at det etablerede erhvervsliv er ivrig efter at tage ved lære af den agilitet og kreativet, der findes blandt tech-startups.Det er blandt andet derfor, at så mange erhvervsledere deltager i Singularity Summit, læser bøger som The Lean Startup og har en Tesla stående i garagen som et vidnesbyrd om deres egen personlige digitale transformation.