NNIT fyrer mere end 20 medarbejdere efter dårligt regnskab

NNIT fyrer godt 20 medarbejdere i kølvandet på dårligt kvartalsregnskab.

NNIT udleverer fyresedler til godt 20 medarbejdere i kølvandet på selskabets offentliggjorte regnskab for tredje kvartal, skriver ITWatch Ifølge topchef Per Kogut er der tale om medarbejdere i service-desk samt forskellige stabsfunktioner som finans, salg og HR.Han siger, at fyringerne finder sted, fordi NNIT oplever tilbagegang i Danmark, hvilket gør, at det er nødt til at kigge på omkostningerne.NNIT beskæftiger i alt omkring 3.000 medarbejdere, og her kan et antal på 20 medarbejdere forekomme meget lille.Alligevel ærgrer det Per Kogut, at han er nødt til at skille sig af med ansatte på denne måde.“Matematisk er det ikke så meget, men jeg føler ansvar for hver eneste medarbejder i NNIT. Jeg ser det som en fejlvurdering fra mig, når vi bare er nødt til at afskedige af strukturmæssige årsager,” siger han til IT Watch.