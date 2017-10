Atea-sagen: Atea brændte mere end en million kroner fra Region Sjælland af på rejser og luksusmiddage

Retssag: Region Sjælland betalte flere millioner kroner i overpris til Atea i forhold til listepriserne i SKI. Og Atea truede selv med at røbe bestikkelsen, hvis ikke regionen blev som kunde.

Bestikkelssagen kort Politiet har sigtet en række personer i bestikkelssagen i Region Sjælland, hvoraf flere har mistet deres job.



Det handler om daværende it-chef, Michael Steen Hansen, it-driftchef Rene Clausen og it-direktør Michael Mølkær Jensen.



Centralt i sagen står en dyr forretnings-rejse til Dubai i november 2014, som Atea havde inviteret kunder med på.



Her deltog en række af de sigtede i sagen - heriblandt tidligere it-topfolk i Region Sjælland samt top-folk fra Atea.



Kort tid efter hjemkomsten fra Dubai-turen blev 3A-it stiftet.



Af de sigtede hos Atea er tidligere salgsdirektør Carsten Viggo Willum Ritzau, koncernchef Claus Hougesen, salgschef Per Juul Andersen og administrerende direktør hos Atea, Peter Trans.



Det skete i januar 2015, og det kan du læse mere om her: Atea-veteraner går sammen i nyt selskab - vil på storhugst blandt Ateas kunder.



3A-it vandt nogle måneder senere et stort udbud i Region Sjælland, men udbuddet blev i begyndelsen af juni annulleret ganske få dage før, at politisagen tog fart.



Det kan du læse mere om her: Region Sjælland annullerede stor it-kontrakt kort før anholdelser.



Atea mener, at de involverede parter - altså de daværende Atea-folk og Region Sjælland-folkene - slet og ret brugte Dubai-turen til at aftale, at det senere stiftede 3A-it skulle vinde det kommende udbud.



Politiet mener desuden, at der har været tale om bestikkelse af mindst en af de offentlige chefer, som har haft rådighed over en stor Atea-konto, konto 2840.



Atea bedyrer imidlertid, at der er tale om en helt almindelig mellemregningskonto.



Hemmelige lydoptagelser har afsløret, at Region Sjælland sikkert ikke har været den eneste Atea-kunde, som har haft en særlig aftale om at kunne trække på en intern Atea-konto.



Det tætte forhold mellem de daværende Atea-folk og folk fra Region Sjælland går angiveligt langt tilbage.



Bagmandspolitiet har i hvert fald blandt andet sigtet en tidligere it-medarbejder i Region Sjælland for at have været på en privat rejse til 39.000 kroner til Dubai i november 2012, som har været betalt af Atea, der i en årrække har været en af de helt store it-leverandører til regionen.

De syv tiltalte Rene Clausen, tidligere it-driftsschef i Region Sjælland. Tiltalt for aktiv bestikkelse og underslæb af 'særlig grov beskaffenhed.



Michael Steen Hansen, tidligere koncern it-chef i Region Sjælland. Tiltalt for passiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed.



Michael Mølkær Nielsen, tidligere it-direktør i Region Sjælland. Tiltalt for passiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed.



Carsten Viggo Willum Ritzau, tidligere salgsdirektør i Atea og medstifter af 3A-it. Tiltalt for aktiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed.



Claus True Hougesen, tidligere koncernchef i Atea og medstifter af 3A-it. Tiltalt for aktiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed.



Per Juul Andersen, tidligere salgschef i Atea. Tiltalt for aktiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed.



Peter Hillingsøe Trans, tidligere CEO i Atea og medstifter af 3A-it. Tiltalt for aktiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed.

It-selskabet Atea betalte sammenlangt 3,7 millioner kroner i overpris til Atea for en række pc-produkter i forhold til den pris, som de tilsvarende produkter kunne være købt for via SKI.Det kom frem under det andet retsmøde i den store Atea-bestikkelsessag, der torsdag blev afviklet i Retten i Glostrup.Tallet stammer fra en rapport som revisionshuset PwC udarbejde med udgangspunkt i den såkaldte ‘Konto 2840,’ der har været et centralt element i torsdagens retsmøde.I alt overførte Region Sjælland ikke mindre end 53 millioner kroner til ‘Konto 2840,’ som på retsmødet blev betegnet som en ‘almindelige balancekonto med gæld til regionen.’På kontoen stod blandt andet midler, som regionen havde til gode hos Atea i form af forudbetalinger, eller tilbagebetalinger fra indkøb.Imidlertid kom det, at kontoen også blev anvendt til at betale rejser og middage, gaver og lignende i en slags tilbageføringsordning. I sagen er tidligere koncern it-chef i Region Sjælland, Michael Steen Hansen og it-driftschef Rene Clausen tiltalt for at have modtaget disse ydelser.I alt er der blevet spenderet nøjagtigt 1.085.450 kroner fra kontoen på rejser, messer, arrangementer, luksusmiddage, gaver og lignende.Ifølge PwC er der ‘indikationer på, at der er blevet leveret it-udstyr via kontoen til privatadresser uden relevans for regionen,’ som det hed.Der har desuden ikke været nogen officiel aftale mellem Atea og regionen om hensættelse af procentdele af de beløb, som regionen via kontoen har købt ind for, ligesom regionens tilgodehavende ikke har været bogført nogen steder, fremgik det.Pengene på kontoen er regionens ejendom, lød det fra anklager Jørn Thostrup.Midlerne kom ifølge ham fra blandt andet forudfaktureringer for 45 millioner kroner, ordrehensætteleser for knap fem millioner kroner, mens tre millioner kroner kom fra en såkaldt loop-ordning med tilbagekøb af brugt udstyr med videre.I rapporten forklarer PwC, at midlerne på kontoen og kontoens eksistens kun var kendt af en snæver kreds af personer og at tilgodehavenet ikke er bogført hos Region SjællandDet var Rene Clausen, der var ansvarlig for den såkaldte pulje 1. Det virkede ifølge anklageren til, at der har været en stor tradition for disse forudfaktureringer, hvilket PwC noterer sig gør gennemsigtigheden svær.Senere i sagen vil den ansvarlige for rapporten hos PwC blive indkaldt som vidne for at belyse kontoen yderligere.Kontoen er blev lukket 28. april 2015.Det kom desuden frem, at der var hård kamp at beholde Region Sjælland som kunde lige før sagen kom til offentlighedens kendskab.I hvert fald truede daværende Atea-direktør Morten Felding regionen med at fortælle offentligheden om luksusmiddage og rejser, hvis regionen valgte at skifte til den dengang nyetablerede Atea-konkurrent 3A-it, der blev stiftet af flere tidligere Atea-topfolk, som angiveligt havde stået for ‘smørelsen.’3A-it bød imidlertid 20 millioner kroner lavere end Ateas 146 millioner kroner.Men Morten Felding skrev til Region Sjælland, at regionens it-driftschef [Rene Clausen, red] var inhabil og havde ‘meget tætte relationer til 3A-it,’ og havde været på ‘ren underholdningstur til Dubai’ med de tre chefer fra 3A-it.Netop denne tur spiller en central rolle i sagen.Morten Felding skrev dengang, at han var parat til ‘ultimativt at gå offentligt med historien,’ hvis ikke regionen aflyste udbuddet. Det gjorde regionen kort tid efter - hvorefter sagen blev anmeldt til politiet og herefter for alvor tog sin begyndelse.Du kan læse Computerworlds live-dækning fra torsdagens retsmøde i Retten i Glostrup for en fuld gennemgang af dagen.