Coop med opråb til kunderne: Drop Apple Pay og brug Dankort i stedet

Apple Pay får en kølig modtagelse af de danske supermarkedskæder, der frygter at den nye løsninger kan resultere i højere omkostninger.

Det fik stor opmærksomhed, da Apples betalingsløsning Apple Pay blev introduceret i Danmark tidligere på ugen.Men ifølge Børsen får den nye betalingsløsning en kølig modtagelsen i store dele af den danske detailbranche.Hos Coop opfordres kunderne ligefrem til at droppe Apple Pay og i stedet bruge deres traditionelle Dankort"Man kan godt bruge Apple Pay i vores butikker, men vi vil sådan set hellere have, at kunderne bruger Dankort, fordi det er enklere og billigere, og kunderne har en lang historik med kortet”, siger Jan, koncerndirektør hos Coop, til Børsen.Lignende udmeldinger kommer ifølge Børsen også fra Dansk Supermarked og Dagrofa.Forklaringen på supermarkedernes kølige modtagelse er, at Apple Pay indtil videre kun understøtter betalinger via Visa og Mastercard, der er kendetegnet ved at have højere transaktionsomkostningerne for butikkerne end transaktioner med Dankortet.Derfor oplyser Dagrofa, der blandt andet står bag Meny og Spar-kæderne, til Børsen at kæden vil arbejde på at få Apple Pay til at understøtte Dankort.Det er dog tilsyneladende ikke alle detailkæder, der ser på Apple Pay med samme skepsis.For da Apple Pay blev lanceret i Danmark i tirsdags. Skete det i samarbejde med ni butikskæder. Her i blandt supermarkedskæden Lidl, stormagasinet Magasin og elektronikkæden Elgiganten.