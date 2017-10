Googles omsætning stiger med hele 24 procent: Markedet for smartphone-annoncering vokser vildt

Fremgang på markedet for mobilannoncer giver Google omsætningsfremgang

I årets tredje kvartal omsatte Googles moderselskab Alphabet for 27,7 milliarder dollar (175,5 milliarder kroner)Det er en fremgang på 24 procent i forhold til samme kvartal sidste år.Dermed slår Alphabet ifølge nyhedsbureauet Reuters finans-analytikernes forventninger, der havde forudset en omsætning, der var knap tre milliarder kroner lavere.Alphabets overskud landede på 6,7 milliarder dollar - 42,4 milliarder kroner.Forklaringen på det positive regnskab er et boom i annonce-salget på smartphones, men også den kryptiske kategori ved navn “andre” i Googles regnskab oplevede en fremgang på 40 procent, og står nu for en omsætning på 21,6 milliarder kroner.I denne kategori finder vi blandt andet Googles hardware-forretning, der blandt andet inkluderer de nye Pixel-telefoner, som Google producerer i samarbejde med HTC.Alphabets satsning på selvkørende biler og det intelligente hjem er dog stadigvæk en udgiftpost for selskabet, men dog har selskabet i dette kvartal haft succes med at nedbringe udgifterne.Således viste regnskabs-kategorien “andre satsninger”, der inkluderer smarthome-selskabet Nest, som Google i 2014 opkøbte for 17 milliarder kroner, samt den selvkørende bilsatsning Waymo et minus på 5,1 milliarder kroner.Det er et fald i forhold til samme kvartal sidste år, hvor minusset lød på 5,45 milliarder kroner.Alphabets medarbejderstab er desuden steget med knap 10 procent sammenlignet med samme kvartal sidste år, og nu har selskabet 78.101 ansatte.