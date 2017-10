Amazons vilde vækst-tog buldrer videre: Derfor storsatser Amazon på Alexa og Echo

It-giganten Amazon har travlt med at vokse sig endnu større, og resultaterne i det nye regnskab er beviset på, at selskabets mange tiltag giver pote. Ikke mindst med Alexa og Echo.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

Man skal spænde sikkerhedsselen, hvis man vil forsøge at følge med udviklingen i et af verdens største it-selskaber, Amazon, i øjeblikket.Amazon, der efterhånden har 23 år på bagen, har udviklet sig til et regulært vækst-tog, der buldrer videre uden ophold.Det er ikke bare de 341.000 ansatte og en omsætning i det seneste årsregnskab på 870 milliarder kroner, der gør Amazon ganske frygtindgydende. Det er i lige så høj grad det faktum, at it-gigantens innovationsmotor bliver ved med at spytte nye produkter og services ud på markedet i ét væk.Det giver pote, hvilket også ses tydeligt i regnskabet for årets tredje kvartal, der netop er offentliggjort.Her fremhæver Jeff Bezos, stifter af Amazon og direktør i selskabet, især stemme-assistenten Alexa:“Alene i den seneste måned, lancerede vi fem nye Alexa-enablede enheder, introducerede Alexa i Indien, annoncerede integration med BMW, nåede op på over 25.000 skills, integrerede Alexa med Sonos-højtalere, lærte Alexa at skelne mellem to stemmer og andre ting,” forklarer Jeff Bezos i kvartalsregnskabet.Amazon-stifteren glæder sig over, at Echo-produkterne, der er Amazons egne højtalere med Alexa indbygget, rates meget højt af kunderne.“Fordi Alexas hjerne er i AWS-skyen, er hendes nye funktioner tilgængelige for alle Echo-kunder, ikke kun dem, der køber en ny enhed.”“Med tusindvis af udviklere og hardwareproducenter, der bygger nye Alexa-funktioner og -enheder, vil Alexa-oplevelsen fortsætte med at blive endnu bedre,“ lover Jeff Bezos.I kvartalsregnskabet kan Amazon blandt andet berette, at omsætingen er steget med 34 procent i forhold til samme kvartal sidste år til nu 43,7 milliarder dollars, omkring 277 milliarder danske kroner.Selve cloud-forretningen, Amazon Web Services, er gået frem med omkring 34 procent i omsætningen.Flere analytikere i de internationale medier hæfter sig, at Amazon nu er i stand til både at have et højt investeringsniveau og samtidig levere de resultater, som aktionærerne efterspørger.