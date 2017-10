Nu æder Google sig ind på tv-markedet: YouTube boomer på dit fjernsyn

YouTube er ikke længere et fænomen, der er isoleret til computerskærmen. Nu boomer YouTube også på tv'et i dagligstuen. Google har rettet kanonerne mod det traditionelle tv-marked.

Youtube, der er ejet af Googles moderselskab Alphabet, har længe forsøgt at angribe tv-markedet Det er en indsats, der nu ser ud til at bære frugt, skriver det amerikanske tech-medie Recode Ifølge mediet oplyste Googles administrerende direktør Sundar Pichai i forbindelse med aflæggelsen af Alphabets kvartalsregnskab, at der nu alene via internet-tilsluttede tv, spillekonsoller og tv-bokse bliver set 100 millioner timers YouTube-klip hver eneste dag.Det er en stigning på 70 procent sammenlignet med sidste år.Tallet understeger dermed, at Google er i gang med at æde sig ind på tv-markedet og i stigende grad udgør en trussel mod traditionelle tv-kanaler.YouTubes ambitioner om at få en bid af tv-markedet har været kendt længe.Allerede i 2015 lancerede YouTube tjenesten YouTube Red, og senest er YouTube begyndt at sælge en tv-pakke med navnet YouTube TV, som i foråret gik i luften på det amerikanske marked.Med YouTube TV kan amerikanske forbrugere for 35 dollar (221 kroner med den aktuelle dollarkurs, red.) streame mere end 50 traditionelle kabel-tv-kanaler over internettet.