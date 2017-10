NNIT-boss om milliard-udbud i Region Syddanmark: “Det her udbud er designet til, at en bestemt leverandør skal vinde"

Region Syddanmark har specialdesignet et EPJ-udbud, så en bestemt leverandør kommer til at vinde ordren, der har en værdi på én milliard kroner. Det mener Per Kogut, der er topchef for NNIT, der sammen med amerikanske Epic er blevet sorteret fra i udbuds-opløbet. Han håber, at sagen kan få lov at gå om.

“Vi kunne håbe på, at man ville tage sagen op og genoverveje, om ikke det her skulle gå om. Det vil være mit håb" Per Kogut, administrerende direktør hos NNIT.

Der er noget råddent i Danmarks rige. Særligt i den sydlige del.Region Syddanmark har nemlig i følge topchef hos NNIT Per Kogut designet sit EPJ-udbud til fordel for en enkelt leverandør, der dermed opnår fordel i kampen om ordren til værdi af én milliard offentlige kroner.“Vores holdning er, at det her udbud er designet til, at en bestemt leverandør skal vinde, og det er der intet, der tyder på ikke er tilfældet," siger Per Kogut, der er topchef hos NNIT.Anklagerne kommer efter, at Computerworld torsdag kunne berette, at udbuddet ifølge både regionen selv og professor Søren Lauesen fra IT-Universitetet er tilrettelagt, så det særligt tilgodeser danske leverandører.Per Kogut og NNIT står sammen med amerikanske Epic bag Sundhedsplatformen, der er blevet implementeret i Region Hovedstaden, og som om en måneds tid skal infases i Region Sjælland.Men selv om to regioner har sagt god for systemet, så blev Sundhedsplatformen diskvalificeret i prækvalifikationen i Region Syddanmark.NNIT og Epic har dog ikke valgt at klage over afgørelsen, der altså afskærer Per Kogut og de amerikanske kolleger fra at få del i milliardordren.Det opfatter man i regionen som et udtryk for, at alt er gået til på ordentlig vis, men sådan skal det ikke tolkes, forklarer NNIT-bossen.“At vi ikke har klaget, har ikke noget at gøre med, at vi er tilfredse. Vi har vurderet, at sagen har været så politisk speget, at vi mener, det vil være at kaste perler efter hønst at bruge flere penge på at klage.“Klagefristen er forlængst overskreddet, men NNIT har da heller ikke haft nogen ambitioner om at klage. Det kan nemlig ifølge topchefen slet ikke betale sig i den her sag.“Vi er oppe imod noget, som vi mener har været designet fra starten af, og derfor gider vi ikke bruge tid på at klage. Det ville vi gøre i andre sager, hvor vi mener, at vi havde en chance," siger Per Kogut.Region Syddanmark har forklaret overfor Computerworld, at diskvalifikationen af Sundhedsplatformen er sket på baggrund af den besvarelse, som virksomhederne er kommet med i den indledende fase af udbuddet.Per Kogut afviser da heller ikke, at der er blevet begået fejl, men han mener alligevel, at det er mærkeligt, at Sundhedsplatformen ikke fik chancen for at komme i "finalen", når systemet de facto er godkendt af to af landets andre regioner via udbudsprocesser, der minder meget om den Region Syddanmark er i gang med.“Vi må tage på os, at vi måske ikke har svaret korrekt eller har lavet fejl. Det må vi tage på os, men det har vi altså ikke for vane,“ siger Per Kogut.“Hvorfor i alverden skulle vi levere noget sjusk? Det er præcis de samme besvarelser og materiale, som man i de andre regioner har ment var godt nok til at vinde udbuddet. Det giver ikke mening.“Professor på IT-universitetet, Søren Lauesen, har sået tvivl om, hvorvidt bortdømmelsen af Sundhedsplatformen er sket på ordentlig vis.Han har haft adgang til en række dokumenter i sagen og stiller sig undrende overfor karakterer givet på baggrund af elementære fejl, såsom at Epic og NNIT ikke har skrevet, at deres system er "velafprøvet."Det er jo åbenlyst, at Sundhedsplatformen fungerer, og det er åbenlyst, at det er et globalt velafprøvet system. Hvis Sundhedsplatformen er røget ud på den baggrund, så ville jeg som ansvarlig sige, at vi skulle starte forfra,” siger Per Kogut, der altså håber på, at udbuddet kan få lov til at gå om.“Vi kunne håbe på, at man ville tage sagen op og genoverveje, om ikke det her skulle gå om. Det vil være mit håb," siger Per Kogut.