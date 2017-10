Her er den nye topchef for Skats splinternye it-mastodont med 1.000 medarbejdere

Skatteministeriet udnævnet topprofil til ny direktør for Skats nye it-styrelse, der skal varetage al drift, vedligehold og udvikling af nye it-systemer til Skat.

Skat har udnævnt Andreas Berggreen til ny direktør for den såkaldte Udvikling- og Forenklingsstyrelsen, som er en af de syv nye styrelser, som Skat splittes op.Her bliver Udviklings- og Forenklingsstyrelsen en rendyrket it-styrelse, der med base i København får til opgave at stå for drift, vedligehold og udvikling af nye it-systemer til Skat.Også behandling af alle skattedata kommer til at høre under styrelsen, som kommer til at beskæftige omkring 1.000 medarbejdere.Andreas Berggren har tidligere været ansat som som fuldmægtig, specialkonsulent, chefkonsulent og kontorchef i Finansministeriet i en årrække og har i en kort periode været ansat i Deloitte, inden han i 2012 kom til Skatteministeriet som afdelingschef, hvor han har fungeret som højre hånd for ministeriets øverste chef, departementschef Jens Brøchner.På sin LinkedIn-profil nævner han som sine specialer områder som: Strategi, ledelse, administrative effektiviseringer, databasesystemer og statslige budget- og regnskabsregler.Andreas Berggren har blandt andet repræsenteret ministeriet i den arbejdsgruppe, som innovationsminister Sophie Løhde (V) nedsatte i foråret og som har fået til opdrag at komme med bud, hvordan staten kan finde nye måder at arbejde med it-projekter på.Arbejdsgruppen blev nedsat blandt andet efter Computerworld i fjor kunne afsløre, hvordan staten baksede med massiv vendor lock-in på nogle af de store it-kontrakter.Arbejdsgruppen skulle kigge på løsninger til:- Bedre prioritering af it-udgifter og it-aktiviteter.- Styrket opfølgning på samfundskritiske projekter.- Sikker drift af statens kritiske it-systemer.Det er altsammen viden og indsigt, som Andreas Berggren vil få gavn af i stillingen som chef for Skats nyoprettede it-mastodont.Statens IT-projektråd har tidligere peget på, at staten slet ikke er gearet til de store it-projekter, da staten fungerer i ministerielle siloer, som gør det meget svært at operere på tværs.Skat har gennem de seneste år været plaget af fejlbehæftede it-systemer, hvor især skandalen med det kasserede it-projekt EFI trak trukket store overskrifter.Det kuldsejlede EFI-projekt vurderes at koste den danske statskasse op mod 1,2 milliarder kroner.Sagen fik skatteminister Karsten Lauritzen (V) til at sagsøge KMD med erstatningskrav 700 millioner kroner.Du kan læse mere om Andreas Berggren på hans LinkedIn-profil.