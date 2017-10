Danmarks dyreste smartphone netop sat til salg: Købelystne danskere i kø for at købe iPhone X

Fra i dag fredag kan du forudbestille den nye iPhone X, og ifølge teleselskabet 3 er interessen for den nye telefon større, end den var for iPhone 7 og iPhone 8.

Skal du have fingre i den største udgave af Apples nye iPhone X, må du hoste op med over 10.000 kroner.Men det afskrækker tilsyneladende ikke de danske mobilkunder.Det er i hvert fald meldingen fra teleselskabet 3.“Interessen har været meget stor. Indtil videre har vi kun fået en måling på den første time efter telefonen blev sat til salg, men her oplevede vi, at der var flere forudbestillinger, end der var på iPhone 7 og iPhone 8,” siger Rikke Juul Hansen, pressechef for teleselskabet 3, til Computerworld.Hun forklarer, at det er den dyreste model med 256 gb i farven space grey, der har været den mest efterspurgte."Det hører dog med til historien, at vi typisk ser, at det er de mest hardcore-fans, der sidder klar, når det åbnes for forudbestillingerne, og de vil som regel have den største model," siger hun.“Det har du jo ret i, og det fortæller, at der stadigvæk sker noget nyt på mobilmarkedet, hvor vi med telefoner som OnePlus ser, at der er kommet en større, men hvor vi med iPhone X også ser, atmarkedet fortsat udvikler sig.""Samtidig fortæller det os, at Apple her 10 år efter lanceringen af den første iPhone stadigvæk kan lancere noget nyt og spændende, som folk er villige til at betale for,” siger Rikke Juul Hansen.Meget tyder på, at det i første omgang bliver særdeles svært at få fat på en iPhone X på selve lanceringsdagen den 3. november.Ifølge Apple-mediet 9to5mac vurderer analysehuset KGI, at der på det globale marked blot vil være mellem 2 og 3 millioner udgaver af telefonen tilgængelig på lanceringsdagen, mens Apple inden udgangen af 2017 kun vil være i stand til at producere 20 millioner telefoner. Det er angiveligt blot halvdelen af det forventede antal.Problemerne skyldes ifølge KGI, at produktionen af sensorerne i den nye Face ID-funktion har været ramt af problemer.Teleselskabet 3 ønsker ikke at røbe, hvor mange telefoner det er blevet stillet til rådighed.“Det eneste jeg kan sige er, at vi i forvejen forventede, at iPhone X ville blive meget populær, og derfor har vi bestilt rigtig mange telefoner, som vi håber at få adgang til hurtigst muligt,” siger Rikke Juul Hansen.Teleselskabet 3 kan heller ikke sige, hvornår du kan forvente, at få din telefon, hvis du bestiller en iPhone X nu. Men forsøger du at bestille en via Apples hjemmeside er der i skrivende stund en ventetid på 5 til 6 uger.