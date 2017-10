Google efter klager over skærm-problemer på nye smartphones: Leverer en exceptionel oplevelse

Til trods for klager over skærmen på Googles nye Pixel 2-smartphones, er meldingen fra Google, at telefonerne leverer en exceptionel oplevelse.

Der har været klager over mudrede farver og såkaldt 'burn in’ på skærmen på den nye top-smartphone fra Google, Pixel 2 XL, men der er ikke nogen grund til bekymring.Det er den grundlæggende besked fra Mario Queiroz, vice president i Google, i en opdatering i Pixel-brugernes onlineforum.“Vi er meget overbeviste om, at Pixel 2 leverer en exceptionel smartphone-oplevelse, og for at berolige brugerne, kommer enhver Pixel 2 og Pixel 2 XL, nu med en global garanti på to år.”Tidligere på ugen kunne en række medier fortælle om skærmproblemer på de nye Google-smartphones, og det ser ud til, at det især er XL-modellen, der har været ramt.Google var med det samme ude med en melding om, at man tog problemerne meget seriøst og ville undersøge sagen nærmere. Nu skriver Mario Queiroz så om blandt andet meldingerne om, at farverne på Pixel 2 XL-skærmen ikke er markante nok:“En af vores design-intentioner var at opnå en mere naturlig og præcis gengivelse af farver. Vi ved, at nogle mennesker foretrækker mere mættede farver, så begge Pixel 2-telefoner indeholder allerede muligheden for at booste farverne med 10 procent,” forklarer Google-chefen og tilføjer, at en ny softwareopdatering skal gøre det muligt at skrue endnu mere op for farverne.Om meldingerne om burn in lyder Googles reaktion, at grundige test viser, at OLED-skærmens karakteristika minder om det, man ser på sammenlignelige produkter, og at det ikke er noget, der påvirker brugeroplevelsen.Samtidig forventer Google dog at kunne optimere skærmen yderligere med kommende softwareopdatertinger.Du kan se detaljerne om Googles test af skærmen her