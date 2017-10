11 spændende udvikler-job, som er ledige lige nu hos Trackman, Vivino, Systematic og Vertica

Denne artikel er blevet til i samarbejde med Computerworlds søstervirksomhed it-jobbank, og hvis ovennævnte job ikke fangede din interesse, så findes der mange andre ledige stillinger hos it-jobbank.



Går du med overvejelserne om et nyt job, så har it-jobbank gjort det ekstra nemt for dig, og du både kan oprette dit CV eller tilmelde dig en "Jobagent".



Vil du i betragtning, når virksomheder søger efter it-medarbejdere? Så kan du nemt oprette et CV på it-jobbank, hvilket gør det let for virksomhederne at kontakte dig direkte, når de har et job, der matcher dine kompetencer.



Brug dette link til at oprette et cv eller tilmelde dig en jobagent, hvor du dagligt modtager relevante stillinger der matcher dine kompetencer.