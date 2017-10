Ransomware er big business: Salget steget med mere end 2.500 procent på et år

Glem alt om ransomware som et tilfældigt angreb fra en kælder i den gamle østblok. Det terroriserende fænomen sælges som aldrig før på den mørke del af internettet, viser rapport.

Annonce:



Annonce:

pressionsmidlerne sælges fra mellem 50 cent og op til flere tusinde dollar.





Read more at

Sidder du med en fornemmelse af, at hvis din virksomhed bliver ramt af et ransomware-angreb, så er virksomheden blot faldet i kløerne på et par skarnsknægte med en internetopkopling øst for Warszawa? Så kan du godt tro om.En rapport fra sikkerhedsvirksomheden Carbon Black konkluderer, at der i den grad er fart på internettets mørke markedspladser, hvor ransomware-produkter sælges som aldrig før.Rapporten bygger på en analyse foretaget af virksomheden, der igennem august og september i år har målt salget af ransomware på "the dark web" og sammenholdt forekomsten med de samme måneder sidste år.Og der er kommet mere gang i de lyssky butikker. Salget er nemlig steget med 2.502 procent på et år, og der er varer på hylderne til enhver pengepung.Analysen fastslår således, atAngrebene har de seneste år vist sig flere gange at have held til at fælde nogle af verdens store virksomheder som man så det med dansk A.P Møller Mærsk i sommer.