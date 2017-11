Kæmpe opgørelse over hastigheder og dækning på 4G-netværk: Her er 4G-situationen i Danmark

4G-netværk i 77 forskellige lande er blevet testet i ny stor undersøgelse. De danske 4G-netværk har svært ved at følge med 4G-netværk i andre lande på ét bestemt område.

Der er fuld fart på udviklingen af 4G/LTE i den globale teleindustri. Flere og flere lande kommer med på 4G-bølgen, hastighederne stiger, og dækningen bliver hele tiden bedre.Det er konklusionen i en ny opgørelse fra OpenSignal, der løbende tracker 4G-situationen i en lang række lande via OpenSignal-appen, som flere hundrede tusinde mobilbrugere har installeret.I den nye globale 4G-undersøgelse er der indsamlet over 50 milliarder målinger fra 3,8 millioner enheder i perioden 1. juli til 1. oktober 2017. 77 lande indgår i undersøgelsen.OpenSignal skriver i rapporten, at fokus i teleindustrien nu er skiftet fra, at man primært fokuserer på, at man skal opnå højere hastigheder, til at man i højere grad har fokus på at øge dækningen.“Mens det er gået lidt i stå med hastighederne, har OpenSignal målt en massiv fremgang med 4G-tilgængeligheden rundt omkring i verden. 4G-signaler er tilgængelige konsistent oftere og flere steder end for seks måneder siden,” lyder det i rapporten.“Mobilindustrien ser ud til - i hvert fald for en stund - at have skiftet fokus fra at at bygge kraftfulde LTE-netværk til at bygge netværk med en stor rækkevidde.”Netop på grund af den udvikling er det også interessant at se nærmere på OpenSignals opgørelse over, hvor ofte 4G-brugerne i de forskellige lande rent faktisk kan få forbindelse til 4G.Danmark ikke klarer sig ikke ret godt på det parameter.Danmark kommer ind på en 28. plads, når der måles på 4G-tilgængeligheden. Her i landet er 4G tilgængeligt 77,64 procent af tiden, lyder det i OpenSignal-rapporten.Dermed ligger vi også langt bagved eksempelvis Norge på tredjepladsen, hvor man har adgang til 4G 88,66 procent af tiden.I Sverige, der ligger på 12. pladsen, er 4G-tilgængeligheden på 83,92 procent, mens den i Finland er på 79,50 procent - og altså også bedre end i Danmark.Foran Danmark ligger også lande som Ungarn, Litauen, Tjekkiet og Letland, mens der naturligvis også er rigtig langt op til førstepladsen, hvor Sydkorea kan klare en 4G-tilgængelighed på hele 96,69 procent.Mens Danmark altså ligger forholdsvist langt nede på listen blandt de 77 lande, når det kommer til 4G-tilgængeligheden, så står det meget bedre til med 4G-hastighederne på de danske 4G-net.Her kommer vi ind på en ottendeplads med en gennemsnitlig download-hastighed på 33,85 Mbps.Vi er stadig bag Norge på tredjepladsen, hvor den gennemsnitlige hastighed er 42,03 Mbps, men i hastighedsopgørelsen ligger vi trods alt langt foran både Finland og Sverige.Også her er der dog ganske langt op til førstepladsen, for i Singapore får man en gennemsnitlig 4G-hastighed på 46,64 Mbps.Den gennemsnitlige download-hastighed på tværs af alle 77 lande, der indgår i undersøgelsen, ligger på 16,6 Mbps.