Stor prisforskel: Her får du den “billigste” iPhone X

iPhone X er på ingen måde billig, men du kan spare knap 1.000 kroner, hvis du vælger den rette teleudbyder, når du slagter sparegrisen

Den nye iPhone X er den mest avancerede iPhone til dato, men så sandelig også den dyreste nogensinde.Apples egen listepris er 8.990 kroner for modellen med 64 GB lagerplads, og har du planer om at filme amok med telefonens 4K/60fps (der fylder 400 megabyte per optaget minut), vil det koste dig 10.249 kroner for 256 GB-modellen.Men køber du den via en af de mange teleudbydere, kan der være en stor sjat penge at spare.Sammenligningsportalen Samlino har kigget på forudbestillingerne hos de syv største teleudbydere, og der er en prisforskal på op imod 1.600 kroner på prisen på smartphonen.Hos 3 koster den nye iPhone X (64 GB) inklusiv et abonnement til 150 kroner(10GB data og fri tale/SMS) til en samlet pris efter seks måneder på 8.950 kroner. Selve telefonen vil koste dig 7.950 kroner - altså cirka 1.000 kroners mobilrabat.Den største mobilrabat oplever du hos YouSee, hvor selve prisen på telefonen kun vil være 7.681 kroner, men omvendt er abonnementet dyrere, og du er bundet til abonnementet i seks måneder. I alt når prisen efter seks måneder op på 8.974 kroner.Dyrest ser det ud hos Call Me og CBB Mobil.Hos CBB Mobil koster telefonen 8.999 kroner, men abonnementet med 30GB data (fri tale/SMS) koster kun 129 kroner (samlet pris efter seks måneder: 9.839 kroner), og hos Call Me koster telefonen 8.760 kroner, men på grund af et dyrere abonnement ender prisen efter seks måneder på 10.057 kroner.iPhone X (X = 10) er den dyreste iPhone nogensinde, men du vil langt hen ad vejen få mere for pengene i en billigere, men også mere konservativ iPhone 8, der koster knap 2.800 kroner mindre.Der er den samme processor og mængde hukommelse i både X og 8/8 Plus, så iPhone X vil ikke føles hurtigere. Skærmen dækker mere af telefonens front og er af typen OLED, så den burde få indhold til at fremstå flottere.Kameraet har også et lavere blændetal, så du burde kunne tage mere lysstærke fotos i mørke omgivelser.Mest kontroversielt er nok udskiftningen af den elskede touch-ID med iPhone X’s Face-ID, hvor du låser telefonen op med dit ansigt.