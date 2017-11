Stor test af 4G og WiFi: Så høj hastighed leverer de to trådløse netværks-teknologier

Den gennemsnitlige hastighed på 4G-netværk er langt højere end på WiFi, konkluderer ny undersøgelse. De to typer trådløse netværk har dog hver deres styrker og svagheder.

Der var engang, hvor dataforbindelser på mobilnetværk krævede en god portion tålmodighed, mens der var noget mere power på hjemmenetværket.I dag er situationen dog en ganske anden, og faktisk er den gennemsnitlig downloadhastighed på 4G-netværk godt på vej imod at være dobbelt så høj som på WiFi-netværk.Det fremgår af en ny opgørelse fra OpenSignal, der tracker netværks-situationen i en lang række lande via OpenSignal-appen, som flere hundrede tusinde mobilbrugere har installeret.I den nye globale undersøgelse er der indsamlet over 50 milliarder målinger fra 3,8 millioner enheder i perioden 1. juli til 1. oktober 2017, og 77 lande indgår i undersøgelsen.OpenSignal kan på baggrund af de mange målinger konkludere, at den gennemsnitlige downloadhastighed på 4G/LTE på tværs af de 77 lande nu er på 16,6 procent.Når OpenSignal-appen måler på brugernes WiFi-forbindelse, lyder den gennemsnitlige downloadhastighed på 9,9 Mbps.3G-netværk leverer i dag ifølge OpenSignal en gennemsnitlig hastighed på 4,4 Mbps.To ting er dog vigtige at bemærke i forhold til OpenSignals undersøgelse:For det første er der tale om et gennemsnit på tværs af 77 lande.Vi ved, at den gennemsnitlige 4G-hastighed i Danmark ligger markant over det globale gennemsnit. Danmark ligger på en ottendeplads blandt de 77 lande i undersøgelsen med en gennemsnitlig download-hastighed på 33,85 Mbps på 4G.Det fremgår ikke af OpenSignal-rapporten, hvad den gennemsnitlige WiFi-hastighed er i Danmark, men den vil også være noget over det globale gennemsnit - men formentlig stadig noget lavere end 4G-hastigheden.Det andet, man skal huske på, er, at der er ikke er tale om, at 4G er WiFi overlegen som trådløs teknologi, men derimod om, at brugerne har bedre 4G-forbindelser end WiFi-forbindelser.Man kan eksempelvis med den nyeste WiFi-standard, 802.11ax, få en teoretisk tophastighed på 10 gigabit i sekundet, så det er altså ikke teknologien, der sætter begrænsninger, men snarere selve bredbåndsforbindelsen, som brugeren har valgt (eller har mulighed for at vælge).Samtidig kender de fleste nok til, at 4G-signalet ikke er lige godt alle steder, hvor man med et personligt WiFi lettere kan opnå en god dækning eksempelvis i kælderen, i tyndt befolkede områder eller i en lejlighed i moderne energieffektivt byggeri.Ikke desto mindre viser OpenSignal-målingerne altså, at den hastighed, brugerne får leveret med 4G, er markant højere end den hastighed, de får, når de er koblet til WiFi.Selvom den gennemsnitlige 4G-hastighed ifølge OpenSignal er steget fra 16,2 til 16,6 Mbps over de seneste seks måneder, så stiger hastigheden ikke længere så hurtigt som tidligere.Det skyldes ifølge analysefirmaet, at mange operatører i øjeblikket fopkuserer mere på at øge dækningen end hastigheden.Derfor er der heller endnu ingen lande, hvor den gennemsnitlige hastighed på 4G er på over 50 Mbps. I Singapore, der ligger på førstepladsen, er hastigheden på 46,6 Mbps.Har man den rette bredbåndsforbindelse, en moderne WiFi-router og et optimalt trådløst setup, vil man således kunne opnå en noget højere hastighed på et WiFi-netværk end på et 4G-netværk.Med de nyeste udgaver af 4G og de kommende 5G-netværk, er der dog også udsigt til gigabit-forbindelser over mobilnetværket.