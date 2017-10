Indsigt: Det har vi lært i løbet af de første tre dage i den store Atea-retssag

Indsigt: De første tre retsdage i den store Atea-bestikkelses har budt på forklaringer og ny viden. Computerworlds reportere Morten Sahl Madsen og Steffen Villadsen har siddet på tilhørerpladserne under retsmøderne og fulgt sagen fra nærmeste hold. Dette har de lært indtil nu.

De syv tiltalte Rene Clausen, tidligere it-driftsschef i Region Sjælland. Tiltalt for aktiv bestikkelse og underslæb af 'særlig grov beskaffenhed.



Michael Steen Hansen, tidligere koncern it-direktør i Region Sjælland. Tiltalt for passiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed.



Michael Mølkær Jensen, tidligere konstitueret it-direktør (udviklingschef) i Region Sjælland. Tiltalt for passiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed.



Carsten Viggo Willum Ritzau, tidligere salgsdirektør i Atea og medstifter af 3A-it. Tiltalt for aktiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed.



Claus True Hougesen, tidligere koncernchef i Atea og medstifter af 3A-it. Tiltalt for aktiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed.



Per Juul Andersen, tidligere salgschef i Atea. Tiltalt for aktiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed.



Peter Hillingsøe Trans, tidligere CEO i Atea og medstifter af 3A-it. Tiltalt for aktiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed.

Bestikkelsesagen kort Politiet har sigtet en række personer i bestikkelssagen i Region Sjælland, hvoraf flere har mistet deres job.



Der er nedlagt navneforbud, så vi kan her ikke nævne deres navne, men en række af de sigtede har i en periode siddet varetægtsfængslet.



Centralt i sagen står en dyr forretnings-rejse til Dubai i november 2014, som Atea havde inviteret kunder med på.



Her deltog en række af de sigtede i sagen - heriblandt tidligere it-topfolk i Region Sjælland samt top-folk fra Atea.



Kort tid efter hjemkomsten fra Dubai-turen blev 3A-it stiftet.



Det skete i januar 2015, og det kan du læse mere om her: Atea-veteraner går sammen i nyt selskab - vil på storhugst blandt Ateas kunder.



3A-it vandt nogle måneder senere et stort udbud i Region Sjælland, men udbuddet blev i begyndelsen af juni annulleret ganske få dage før, at politisagen tog fart.



Det kan du læse mere om her: Region Sjælland annullerede stor it-kontrakt kort før anholdelser.



Atea mener, at de involverede parter - altså de daværende Atea-folk og Region Sjælland-folkene - slet og ret brugte Dubai-turen til at aftale, at det senere stiftede 3A-it skulle vinde det kommende udbud.



Politiet mener desuden, at der har været tale om bestikkelse af mindst en af de offentlige chefer, som har haft rådighed over en stor Atea-konto, konto 2840.



Atea bedyrer imidlertid, at der er tale om en helt almindelig mellemregningskonto.



Hemmelige lydoptagelser har afsløret, at Region Sjælland sikkert ikke har været den eneste Atea-kunde, som har haft en særlig aftale om at kunne trække på en intern Atea-konto.



Det tætte forhold mellem de daværende Atea-folk og folk fra Region Sjælland går angiveligt langt tilbage.



Bagmandspolitiet har i hvert fald blandt andet sigtet en tidligere it-medarbejder i Region Sjælland for at have været på en privat rejse til 39.000 kroner til Dubai i november 2012, som har været betalt af Atea, der i en årrække har været en af de helt store it-leverandører til regionen.

Fredag blev dagen, hvor afhøringerne af de tiltalte i den store Atea-bestikkelsessag tog sin begyndelse i Retten i Glostrup.Her sidder syv it-folk fra den absolutte top i den danske it-industri på anklagebænken.Tre tidligere topfolk fra Region Sjælland er tiltalt for underslæb samt for at have modtaget bestikkelse, mens fire tidligere topfolk fra Atea - herunder de to øverste chefer - er tiltalt for bestikkelse og underslæb.Computerworlds reportere Morten Sahl Madsen og Steffen Villadsen har siddet på tilhørerpladserne under retsmøderne og fulgt sagen fra nærmeste hold.Sagen om Region Sjælland og Atea er en af de største sager om bestikkelse af offentligt ansatte i dansk retshistorie, uanset hvor meget forsvarsadvokaterne forsøger at tale sagen ned med, at det blot omhandler nogle middage til et par tusinder kroner.Ligeledes har anklageren en bevissamling på 2.100 sider fyldt med interne Atea-mails, resumeer af aflytninger, rejser, invitationer og lignende, så det er en meget omfangsrig sag med en lang række vidner, heriblandt Ateas nuværende danske direktør, Morten Felding, der skal vidne på et senere tidspunkt.Det er desuden vores indtryk, at Per Juul Andersen så presset ud, da han var i vidneskranken fredag, hvor han blandt andet havde svært ved at huske forskellige detaljer.Omvendt var Ateas tidligere koncern-chef, Claus Hougesen, i hopla og på fornavn med anklageren under sin afhøring, hvor han talte med både humor og ro i stemmen.Det virker desuden som om, at forsvaret har ret stor tiltro til, at det nok skal få de tiltalte frikendt.Der er en stemning blandt forsvarene, hvor de virker til at bakke hinanden op og sammen forsøge at vanskeliggøre arbejdet for de to anklagere. Nogle gange har det nærmest virket som om, at de har grinet lidt af anklagerne.Dog virker de tre tiltalte fra Region Sjælland markant mere ramte af situationen end de tiltalte fra Atea, hvilket giver god mening: Der er meget tydelige og klare rammer for, hvad offentligt ansatte må modtage eller ej, og rejser til Dubai på businessclass er ikke inden for de rammer.Det er uden tvivl de mange detaljer om den såkaldte kontor 2840.Vi har i løbet af retsmøderne fået konkret indsigt i, hvordan kontoen er blevet brugt, og vi har fået de første Atea.folks forklaring på, hvordan den her konto fungerede.Det bliver spændende at høre fra den anden side, når Region Sjælland skal fortælle om brugen af kontoen - særligt da den ikke optræder nogen steder i regionens registre.Alligevel er alle tilsyneladende enige om, at indholdet af kontoen delvist tilhører regionen.Dertil kommer aftalen om, at der ved hvert it-indkøb af regionen hos Atea blev overført en mindre procentsats til kontoen. Denne aftale er ikke beskrevet nogen steder, hverken hos Atea eller regionen.Da Ateas tidligere koncerndirektør, Claus Hougesen, blev afhørt, fik vi også indsigt i - set fra hans side - hvordan 3A-it opstod.Beslutningen om at etablere en konkurrent til Atea blev taget i et sommerhus sammen med Carsten Ritzau og Peter Trans, og ifølge ham var der på intet tidspunkt spekuleret i at få fingre i udbuddet hos Region Sjælland, der blev vurderet til at have en værdi på en halv milliard kroner.“Det ville være som at sætte en VVS’er fra Amager til at bygge Storebæltsbroen,” forklarede Claus Hougesen i retten.Han pointerede, at ideen om at gå efter den store regions-aftale blev taget efter et samarbejde med tyske Alto og TDC blev sat i værk.Dette skete ifølge Hougesen3A-it’s fødsel.De første par dage i retsal F4 i Glostrup har omhandlet advokaters tovtrækkeri, og det var først torsdag, at der endelig blev prikket hul på bylden og igangsat afhøringer af de tiltalte.Først var det den tidligere Atea-salgschef, Per Juul Andersen, der sad foran dommer og anklager og svarede på spørgsmål vedrørende Atea, rejser og middage til regionens topfolk og konto 2840.Derefter var det den tidligere koncerndirektør i Atea, Claus Hougesen, der satte sig i stolen.Næste retsdag bliver på onsdag 1. november, hvor Claus Hougesen skal svare på spørgsmål fra sin forsvarsadvokat, hvorefter det er de to øvrige tidligere Atea-topfolk Peter Trans og Carsten Ritzau, der skal i stolen.Til sidsrt skal de tre tiltalte fra Region Sjælland og Rigspolitiet: Michael Steen Hansen, Rene Clausen og Michael Mølkær Jensen, afhøres.I første omgang bliver de tiltalte afhørt omkring generelle forhold i sagen, og først derefter går anklager ned i de enkelte forhold med start i forhold 34 og 35:Den 400.000 kroner dyre rejse til Dubai, der ifølge anklager førte til, at selskabet 3A-it oprettet af Hougesen, Ritzau og Trans, efterfølgende vandt et udbud hos regionen.Navneforbuddet blev ophævet til stor modstand fra de tiltaltes advokater, men landsretten stedfastede byrettens afgørelse.Blandt andet var Rene Clausens forsvarsadvokat ude og melde, at det ville få afgørende betydning for sin klients jobsituation, hvis det kom frem.Om det har haft betydning er uvist, men der bliver formodentligt en større opmærksomhed på de enkelte personer, når vi nærmer os forholdene med de dyre rejser, middage og indkøbt hardware.