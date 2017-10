TDC Group kaprer titusindvis af nye mobilkunder - men telegigantens samlede resultat er i frit fald

Nyt TDC-regnskab viser, at teleselskabet kaprer masser af mobilkunder på det danske marked, men koncernens overordnede resultater kniber det fortsat gevaldigt med.

TDC Erhverv er i årets tredje kvartal gået tilbage med 16,3 procent i omæstningen til nu lidt over en milliard kroner. EBITDA dykker samtidig med 13 procent til 645 millioner kroner.

Selvom TDC Gorup altså vinder 75.000 mobilkunder i kvartalet, er der frafald af kunder på flere andre områder.

TDC Group har netop offentliggjort regnskab for årets tredje kvartal, og også i dette regnskab er der tale om, at landets største teleselskab er under pres.Omsætningen i TDC Group falder med 5,2 procent i forhold til samme kvartal sidste år til nu knap fem milliarder kroner.Samtidig går driftsindtjeningen (EBITDA) tilbage med tre procent til 2,1 milliarder kroner i årets tredje kvartal.TDC Group ender med et resultat på 413 millioner kroner i tredje kvartal. Det er et fald på hele 46,6 procent i forhold til samme kvartal sidste år, hvor det lød på 773 millioner.Det samlede resultat for de første tre kvartaler i 2017 lyder på knap 1,5 milliard kroner, hvor det i de første tre kvartaler af 2016 var på knap to milliarder. Der er dermed tale om et fald på 25,3 procent.Alligevel mener koncernchef Pernille Erenbjerg, at TDC Group er på rette spor i forhold til forventningerne til årets resultat og til selskabets strategi:“Hvis vi ser bort fra roaming-regulering og salget af TDC Hosting, så har vi en lille vækst i driftsresultatet for første gang i tre år,” udtaler Pernille Erenbjerg i en pressemeddelelse.Samlet set går TDC Group i Danmark tilbage med 6,9 procent i omsætningen og 3,7 procent i driftsresultatet.Det er dermed igen de norske forretninger, der redder TDC. I Norge stiger omsætningen nemlig med 5,1 procent, og driftsresultatet går også frem med 1,7 procent.Kvartalsregnskabet strækker sig over den periode, hvor TDC Group blandt andet har opkøbt mobilselskabet Plenti.Netop mobilforretningen er da også et af de store lyspunkter i kvartalsregnskabet.“TDC Groups mobilkundebase voksede med 75.000 i Danmark og passerede tre millioner kunder kunder i kvartalet,” oplyser TDC.Selskabet oplyser samtidig, at man fortsat budgetterer med, at EU’s roaming-regulering vil koste selskabet 150 millioner kroner i år i form af tabte indtægter og øgede udgifter til udenlandske operatører.TDC Group sikrede sig i kvartalet en af de helt store mobilaftale - den omfatter telefoni til staten og langt størstedelen af landets kommuner. Aftalen forventes at have en positiv effekt på driftsresultatet i 2018, oplyser selskabet.Lige nu og her er erhvervsforretningen dog i store problemer.TDC Erhverv er således i årets tredje kvartal gået tilbage med 16,3 procent i omæstningen til nu lidt over en milliard kroner. EBITDA dykker samtidig med 13 procent til 645 millioner kroner.Morten Imsgard, teleanalytiker i Sydbank, havde på forhånd vurderet, at TDC med kvartalsregnskabet ville være gået markant tilbage i erhvervsforretningen.“Vi ser et omsætningsfald på hele 19,0 procent i 3. kvartal 2017,” lød det i analysen fra Sydbank i sidste uge.TDC Group mistede i kvartalet 20.000 fastnetkunder, 18.000 tv-kunder og 7.000 bredbåndskunder. Om tv-forretningen, der er ganske afgørende for koncernen, udtaler Pernille Erenbjerg.“Vi er i et tv-marked under forandring, hvor vi ser en stigende efterspørgsel efter digitalt indhold. Derfor har vi også søsat en række initiativer, der bygger bro mellem traditionelt tv og streaming, og som noget nyt begynder vi nu også at give vores kunder eksklusivt indhold, som de kun finder hos YouSee.”YouSee lancerede i september en ny streaming- og tv-portefølje, der giver kunderne mulighed for at blande tv og streaming i deres pakker.