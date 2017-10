Advokat politianmelder DF-politiker Peter Skaarup for at blande sig i bestikkelsessagen

En af forsvarsadvokaterne i bestikkelsessagen politianmelder nu Dansk Folkepartis Peter Skaarup for at blande sig for meget i den verserende retssag.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

Folketingspolitiker Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti er netop blevet politianmeldt i forbindelse med den verserende retssag, hvor en række personer er tiltalt for at have givet eller modtaget bestikkelse.Det oplyser Naja Wærness Larsen, der er advokat for Michael Mølkær Jensen, tidligere it-direktør i Region Sjælland og it-chef i Rigspolitiet, en af de tiltalte i bestikkelsessagen.“Jeg har d.d. indgivet anmeldelse til Københavns Politi mod Peter Skaarup (MF, Dansk Folkeparti), jf. vedhæftede debatindlæg offentliggjort på Jyllands-Postens hjemmeside torsdag den 26. oktober 2017, kl. 19.30,” oplyser hun til Computerworld.Du kan læse debatindlægget på Jyllands-Posten her: Hvad er værst: bandekriminalitet eller smøring til offentlige chefer? Naja Wærness Larsen uddyber politianmeldelsen af Peter Skaarup med en henvisning til, at sagen fortsætter frem til februar 2018, og at retsplejelovens § 1017, stk. 2, nr. 3, lyder:I sit indlæg på jp.dk skriver Peter Skaarup blandt andet følgende, som er faldet Naja Wærness Larsen for brystet:“Sagen drejer sig om smøring og bestikkelse af nu tidligere chefer i bl.a. Region Sjælland begået af it-selskabet Atea, der gerne ville beholde opgaven med at levere it-løsninger til Region Sjælland og derfor ”smurte” de ansvarlige på regionskontoret med luksusrejser, it-udstyr og dyre middage.”“Det er forbudt, og det skal straffes. Der skal sendes et markant signal over for den slags i vores samfund,” skriver Peter Skaarup.To andre citater fra DF-profilen lyder:“Nuvel, økonomisk kriminalitet skal straffes – også gerne hårdt når lovovertrædelsen er grov – men altså mulighed for seks års fængsel for at blive fløjet til Dubai og se Formel 1-løb – mod til gengæld at få lov til at fortsætte it-kontrakten med Region Sjælland.““Forstå mig ret. Atea-sagen er fuld af indspisthed, fup og fiduser. Det er rigtig fint, at sagen er afsløret og behandles ved domstolene.”Advokat Naja Wærness Larsen skriver om baggrunden for sin politianmeldelse:“Samtlige citater udgør - efter min opfattelse - en overtrædelse af retsplejelovens § 1017, stk. 2, nr. 3, idet udtalelserne er egnet til på uforsvarlig måde at påvirke dommeren og domsmændene i sagen, som verserer.”