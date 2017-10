Test af Logitech PowerPlay: Jeg vidste ikke, at jeg gik og manglede trådløs opladning i en trådløs mus

Trådløs opladning i en trådløs mus er så åbenlys en ide, at det skulle være sket for længe siden

Foto: Morten Sahl Madsen

G903 øverst, G703 nederst. G703 er den billigste af de to, men det er stadig en mus til knap 1.000 kroner. Foto: Morten Sahl Madsen

Jeg havde ikke troet, at jeg skulle skrive dette, men en trådløs mus med trådløs opladning har fået min tech-puls helt op.Det lyder banalt, og tidligere har vi grinet højlydt af forbundne musemåtter fra SteelSeries og Razer, der blinker og lyser i takt med dit tastatur som værende de ultimative 'first world'-produkter.Det gjorde vi egentlig også, da Logitechs PowerPlay og G903-mus kom ind ad døren.Det er en gamer-mus med alle de ekstra knapper, blinkende lys og futuristiske design, der følger med, men den er særlig, da det på sin vis er den første mus, der er 100 procent trådløs.Den behøver hverken ladestik eller -station til at lade op. I stedet får den strøm direkte fra musemåtten, som den alligevel glider hen over, når du nakker orker eller skyder robo-nazister.Det er så åbenlyst en god ide, at det undrer mig, at det ikke har eksisteret før nu - og hvis det gør, at det så i hvert fald ikke allerede nu står på alle folks borde.Men det er der nu nok en helt bestemt grund til, nemlig prisen.Logitechs PowerPlay-løsning består egentlig af to dele: Musemåtten med opladerplade og en trådløs mus i form af Logtechs G703 eller G903, der begge kan modificeres til at oplades trådløst.Det gøres ved at isætte en lille “puck” i bunden af musen, der fungerer som bindeled mellem musemåtte og mus - både som opladerled og som forbindelse til musemåtte og dermed computer. Al input til computeren sker via musemåtten via en USB-ledning.Begge muse er en del af Logitechs G-serie, G for Gamer.Musen er derfor også fortræffelig præcis i bevægelser og navigering, og selv de mindste bevægelser registreres. Vi er store fans.Om G903 - den dyre af de to mus - er en bedre og mere præcis mus i praksis end eksempelvis SteelSeries Rival eller Razers Lance, kan vi ikke svare på, da vi vitterlig ikke kan mærke forskel.Selve musemåtten er stor og benytter Logtechs egen opladningsteknologi til at oplade musen oven på måtten, selv når du bruger den.I teorien oplades en mus helt i løbet af 10-12 timer, men eftersom den aldrig flytter sig fra musemåtten, er det ikke relevant.I den måned, vi har testet musen, har den virket upåklageligt og har ikke krævet et strømstik.Andre trådløse mus såsom Razers Black Mamba eller Logitechs Master MX kræver normalt opladning en gang om ugen.Så langt så godt.Desværre er musen ikke perfekt. Den trådløse opladning sender spænding fra musemåtten og op i musen, men også op i din krop.Det er ikke farligt på nogen måde, men når vi har siddet med et kablet headset, er spændingen fra musemåtten gået i headsettet, hvilket har fået lyden til at hakke og givet en irriterende susen.Det skete blandt andet for os på en Macbook Pro med musen tilsluttet via adapter og lyd via Macbook’ens audioport.Jeg har ikke kunne læse mig til andre anmeldere, der oplever det samme, så måske er du heldig, og dit lydsetup er bedre sikret mod forstyrrelser.Logitechs PowerPlay er en fed gadget, hvor man med det samme tænker, “hvorfor er der ingen andre, der har fundet på det noget før?”Vi testede løsningen sammen med G903, der er hammerpræcis og ligger godt i vores hånd, og der findes også en billigere og mere bred G703.Musemåtten er blød og har kun meget lille friktion, når du kører musen hen over, og vi oplevede ingen forsinkelser mellem mus og computer.Men det er både et minus, når vi oplever forstyrrelser, når vi lytter til musik, og at prisen for PowerPlay-musemåtten ligger på 1.099 kroner.Sammen med G703-mus koster løsningen 2.089 kroner, og hvis du vil flotte dog og købe en PowerPlay-musemåtte med en G903-mus, så ender vi på 2.598 kroner.Og det er rigtig mange penge for mus og musemåtte.Alligevel kan vi ikke lade være med at elske ideen. Nu er der en ting mindre, der forstyrrer, når jeg skal slagte orker.